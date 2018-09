El Sergas pide licencia para el centro de salud de Bouzas trece años después de anunciarse

La Consellería de Sanidade y el Concello de Vigo firmaron en 2005 el convenio de construcción del centro de salud de Bouzas que evitaría a los vecinos de la villa tener que desplazarse hasta López Mora o Beiramar. Pero trece años después el compromiso sigue sin ejecutarse y las asociaciones del barrio decidieron esta primavera movilizarse hasta que en el mes de julio lograron que la Xunta garantizara la recuperación del proyecto. Tras una última reunión a finales de mes, el Sergas anunció ayer a través de una nota que acaba de solicitar licencia de obra al Concello trece años después de anunciarse este nuevo equipamiento para el que la ciudad entregó hace ahora una década una parcela de 546 metros cuadrados que está en desuso.

La tardanza del anuncio, el hecho de que no esté consignado en presupuestos y que falte menos de un año para las elecciones municipales son los argumentos que esgrimen desde el gobierno vigués para poner en tela de juicio este compromiso. "Es todo mentira. No tienen credibilidad. Lo último que supimos en el Concello es que no iban a pedir licencia, esa es la última notificación", destacó ayer el alcalde, Abel Caballero, que atribuye el anuncio a la inminente convocatoria electoral.

El Sergas no dio ayer más detalles del proyecto que el importe de licitación de las obras, que asciende a 902.026 euros, lo que supone un importante ajuste con respecto a los 2,5 millones de euros que se incluyeron en el Presupuesto autonómico del año 2009 para esta actuación y que no volvieron a incorporarse al quedar aplazado el centro de salud de forma indefinida. La Xunta explica que en la comunicación enviada al gobierno vigués se advierte de la "inminente" contratación de los trabajos con la intención de actuar con "la mayor agilidad posible" para cumplir lo avanzado a los vecinos en el mes de julio por el titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña.

Entonces se precisó que el nuevo ambulatorio de Bouzas tendría capacidad para atender a entre 9.000 y 10.000 tarjetas sanitarias. El proyecto compuesto por una planta baja y un primer piso respeta la normativa de edificación del casco histórico y se desarrolló en colaboración con la Dirección Xeral de Patrimonio.

El resto de la nota del Sergas alude a las previsiones a nivel autonómico, que pasan por una inversión de 66 millones desde 2009 en infraestructuras y 24 nuevos centros de salud en la actual legislatura.