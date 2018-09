El Revoltallo acelera sus motores en la gran celebración de sus 25 años

| La Carballeira do Pedregal, en Valladares, se convirtió ayer en una gran fiesta con el festival Revoltallo, que inició ayer su XXV edición. Este año la oferta musical se caracteriza por ser gallega en su totalidad, y anoche desde las 20.00 centenares de personas vibraron al ritmo de Skandalo GZ, uno de los cabezas de cartel de la programación, al que le precedieron otras bandas como Fanfarria, Taquikardia, Blues do País o The Manueles. Hoy el ritmo no para, ya que Terbutalina hará las delicias de los presentes con su garage punk. The Lelli Kellys o Cuarta Xusta serán otras de las actuaciones.