Sanidade anuncia la petición de licencia para construir el centro de salud de Bouzas

El Sergas anuncia la entrega en el Concello de Vigo del proyecto básico de construcción del nuevo centro de salud de Bouzas y la solicitud de licncia para las obras. En una nota enviada esta mañana explican que en la comunicación se advierte al gobierno local de la "inminente contratación de las obras" por un importe de licitación de 902.026 euros.

El nuevo ambulatorio lleva en proyecto casi una década y se construirá sobre una parcela de 546 metros cuadrados cedida por la ciudad a la Consellería de Sanidade en el año 2008. Desde entonces los vecinos se han movilizado de forma reiterada para que se hiciera realidad el compromiso. El inmueble tendría capacidad, según la información facilitada por el conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña, en el mes de julio, para entre 9.000 y 10.000 tarjetas sanitarias.

Desde la Xunta no se facilitan más datos del proyecto y en el Concello no le otorgan ninguna credibilidad. "Es una mentira", valoró el alcalde hace unos minutos asegurando que en nueve años no se avanzó y que el anuncio llega a menos de un año de las elecciones municipales. "No son creíbles. ¿Cuánto dinero hay en los presupuestos? Cero euros", zanjó Abel Caballero.