Feijóo defiende la exigencia al Gobierno de financiación "para todos los puertos"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defiende la exigencia de financiación para todos los puertos gallegos de titularidad estatal, y no solo para el de A Coruña. "Es el Partido Popular de Galicia", esgrimió ayer a preguntas de los periodistas.

"La Xunta tiene una visión global de Galicia, como no puede se de otra manera. Y por lo tanto, el grupo parlamentario mayoritario en la Cámara tiene registrado una propuesta que habla de todos los puertos de Galicia. Por lo tanto no es una opinión, es una decisión, que se va a debatir próximamente en el Parlamento Gallego", argumentó.

Es la primera vez que el jefe del Gobierno gallego se pronuncia tras la controvertida decisión del Ejecutivo central del socialista Pedro Sánchez de condonar la deuda de 350 millones al puerto de Valencia. Conocida esta decisión, la Autoridad Portuaria de A Coruña también reclamó lo mismo para su deuda de 200 millones acumulada por la construcción de la mastodóntica terminal exterior en Punta Langosteira que se ve incapaz de saldar.

Pero por las explicaciones que ofreció ayer Feijóo, al reivindicar financiación portuaria no diferencia entre las terminales con deudas desorbitadas por actuaciones desproporcionadas o las que no la tienen pero que necesitan fondos para mejorar su competitividad, como la de Vigo. "Hay una enorme cantidad de dinero que debe el Puerto de Coruña que pone en riesgo la viabilidad del propio puerto y que acabamos de ver como a otro puerto, no para hacer abrigo o ampliar el puerto sino para una actuación urbanística en el puerto de Valencia, acaban de condonarle más de 300 millones de deuda. Pues lógicamente para el puerto de A Coruña, para el puerto de Vigo que necesita inversiones que no tiene y para otros que aun no teniendo deudas necesitan inversiones que todavía no tienen, creo que lo razonable es que la Cámara se pronuncie y se pronunciará en el próximo pleno", zanjó.