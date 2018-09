BNG y PP de Vigo piden una investigación del caso de O Marisquiño en el Parlamento

La zona del hundimiento en el paseo de As Avenidas continúa vallada para impedir el paso. // Alba Villar

La zona del hundimiento en el paseo de As Avenidas continúa vallada para impedir el paso. // Alba Villar

Hace apenas una semana que el PPdeG y el PSdeG rechazaron un pleno extraordinario sobre el accidente de O Marisquiño en el Parlamento gallego a petición de En Marea. Sin embargo, la negativa del miércoles del gobierno vigués de abrir una investigación municipal para no interferir con la judicial ha llevado al PP local a respaldar en público la petición de una comisión de investigación realizada ayer por el BNG y que cabría esperar que cuente también con el apoyo de En Marea que fue quien inició la primera propuesta. Elena Muñoz argumentaba que su única intención es conocer "toda la verdad" y que "si no es posible en el Concello de Vigo tendrá que hacerse desde Santiago para esclarecer las responsabilidades políticas y responder a las víctimas".

La portavoz municipal de los populares se desmarcaba así de la postura de su formación hace unos días con la intención de que "el alcalde responda y se investigue hasta el final por la vía política" como "complemento" a las responsabilidades legales que establezcan luego los tribunales. "Lo sucedido no fue una fatalidad, sino un error humano previsible y evitable por parte de quien ahora se esconde detrás de un concejal para no dar la cara", criticó en alusión a Abel Caballero por no aceptar una comisión municipal para esclarecer las causas del hundimiento.

Muñoz respondía así a la propuesta lanzada por el BNG minutos antes. El diputado Luis Bará y el secretario comarcal, Serafín Otero, comparecieron ayer para insistir en que solicitarán una Mesa do Porto de Vigo en el Parlamento para llegar al fondo de lo ocurrido en As Avenidas al tiempo que instaron de forma tajante a socialistas y populares para que dejen de "usar el accidente como arma electoral". "Denunciamos la incapacidad de unos y otro de anteponer los intereses de la ciudad y de cooperar entre instituciones", señalaron durante su comparecencia conjunta, en la que se refirieron al accidente como "una imprudencia temeraria". Los nacionalistas insistieron a Puerto y Concello en que salgan "del barro" y se mostraron partidarios de investigar "caiga quien caiga".

También valoró ayer el debate plenario el portavoz del gobierno vigués, Carlos López Font, que defendió que la oposición tiene "toda la documentación" y lamentó dirigiéndose a Muñoz su "huida hacia adelante". "Se demostró que va cambiando de argumentos y solo le queda insultar públicamente al alcalde. Esta posición los descalifica a ellos mismos", insistió el socialista, que reiteró que el consistorio cumplió estrictamente con la parte que le adjudica la ley de espectáculos y que la zona hundida es un muelle de uso "náutico-deportivo" en el que el ayuntamiento carece de competencias. El PSOE reitera que el ámbito para esclarecer las causas es el judicial y que el accidente no tiene más recorrido municipal salvo el apoyo a los heridos.