Serafín Otero no repetirá como candidato del BNG al Concello de Vigo

Serafín Otero no repetirá como cabeza de lista del Bloque al Concello de Vigo. El exsecretario comarcal de CIG y candidato nacionalista a las municipales de 2015 -cuando el partido quedó fuera de la corporación- ha anunciado esta mañana que no volverá a optar a la alcaldía. La decisión -asegura Otero- se la trasladó al BNG hace "mucho tiempo". "Al coger la responsabilidad local ya anuncié que no repetiría como candidato", asegura el nacionalista, quien sí mantendrá sin embargo su cargo como responsable local del Bloque.

"Queremos que la militancia opine y el candidato o candidata sea de consenso. Hay hombres y mujeres que podrían ir como cabeza de lista", apunta Otero. El responsable municipal del BNG rechaza sin embargo detallar los nombres que tendría el partido sobre la mesa. "Hay que hacer renovación, yo siempre fui partidario de ello, y no hay nada mejor para conseguirlo que dar un paso atrás", reflexiona. Los planes de la formación nacionalista -abunda Otero- pasarían por desvelar su candidato a Praza do Rei la próxima semana.