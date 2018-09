Un hombre afronta 3 años de cárcel acusado de amenazar a su hija por carta desde prisión

Tres años de prisión y el pago de 8.100 euros de multa como presunto autor de un delito de obstrucción a la Justicia. Es la condena que solicita la Fiscalía para un acusado de amenazar por carta a su hija desde la prisión de A Lama con afán de conminarla a modificar su declaración judicial como testigo en un procedimiento por la supuesta comisión de un delito de tráfico de drogas que fue el que derivó en el encarcelamiento preventivo del investigado en 2016. Ese caso ya fue a juicio -sin que haya trascendido la resolución judicial- y el hombre ya obtuvo la libertad.

La vista se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo. La abogada del acusado solicitó la libre absolución. Su cliente aseguró que en ningún momento amenazó a su única hija, con la que tiene "una buena relación", ya que lo único que pretendía era que se buscase "un abogado" para que se "asesorase" ya que la notaba "muy nerviosa" por la situación. Mientras, la joven guardó silencio al acogerse a su derecho a no declarar en un procedimiento en el que está encausado su progenitor.

La causa por la que este hombre estuvo una época en prisión fue instruida por un juzgado de Redondela. Según recoge la Fiscalía en su escrito, en la misiva que supuestamente el hombre envió a su hija éste le reprocha que hubiese contado todas "esas burradas" y defiende su inocencia. "Ahora yo te aconsejo que vayas con un abogado a declarar para que no te engañen más y no la líes más de lo que está liada, que esto no es una broma. Son 6 años sin libertad [...], recoge la carta, en la que también se dice que "algún día vas a tener que ver(me) a la cara y contarme porqué".