El retraso de las ayudas por los fuegos enfrenta a la Diputación y al PP

La demora en las ayudas públicas a los ayuntamientos que padecieron las consecuencias de los incendios forestales de octubre de 2017 enfrentó ayer a la Diputación y al PP. Los populares reclamaron al organismo que "cumpla de una vez por todas con los concellos y vecinos afectados". A su vez, la presidenta provincial, Carmela Silva, censuró que el partido de la oposición exija responsabilidades a la Diputación, que "no tiene competencias ni responsabilidades" en política forestal, a sabiendas de que "un año después la Xunta todavía no gestionó las ayudas a las que está obligada en relación a los incendios".

"El balance de la Diputación en estos 10 meses es devastador porque no hizo absolutamente nada y está negando la ayuda a estos concellos", denunció la diputada popular Elena Muñoz. Para "poner este tema encima de la mesa" el PP ha decidido presentar una moción en el pleno provincial que se celebrará el día 14. El objetivo -abundó Muñoz- es "pedir cuentas y volver a exigir a la presidenta Carmela Silva y a su Gobierno que estén donde se les necesita, con los afectados".

"No nos valen más anuncios publicitarios ni que nos hablen de dinero que nunca aparece, lo que queremos son realidades, lo que queremos son ayudas y que sume su aportación a las que ya aprobó la Xunta de Galicia", incidió Muñoz, quien recordó que "en un primer momento, y obligada por la presión social, Carmela Silva anunció ayudas por un importe de 90 millones de euros". "Pero desde el PP ya advertimos que eran mentira, fuegos artificiales", remarcó.

El PP insistió en que "no admite ninguna excusa" porque "la Diputación tiene 163 millones de euros en caja". "Dinero hay de sobra si quisieran ayudar a los concellos y a las personas afectadas por los incendios, pero aquí tenemos una muestra absoluta de que este Gobierno bipartito es de grandes anuncios pero de muy pocos hechos", apuntó Muñoz, quien compareció acompañada por el también diputado popular Santiago Rodríguez.

El PP reclama que la Diputación afronte al menos el 50% de los daños ocasionados en bienes municipales en la provincia, que sería un millón de euros. El PP asegura que la Xunta aprobó ayudas por valor de 23 millones, en los que ya se incluye el restante 50% de los daños.

Silva criticó por su parte la actitud del PP y tachó las declaraciones de los diputados populares de "una tomadura de pelo". "El PP no deja de sorprenderme. En lugar de exigirle a la administración autonómica, se dedica a pedir a las administraciones que no tienen competencias ni responsabilidades. Es un escándalo", zanjó.

Sobre las ayudas de 90 millones, Silva aseguró que "estuvieron a disposición de los ayuntamientos que quisieron solicitarlo y los que no quisieron no lo solicitaron". La presidenta reclamó al PP "que agilice las ayudas, las cubra al 100% y no le tome el pelo a los ayuntamientos y a la gente, porque hay ayuntamientos que pidieron 70.000 euros de daños y la Xunta les dio 4.000".