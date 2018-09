Los manjares del mar, en Vigo

Septiembre se convierte en el mes de las gastronomía cada año en Vigo. Durante todo el mes tendrán lugar dos grandes eventos en los que el marisco es el protagonista indiscutible: la XVI Festa do Marisco en el puerto pesquero de la ciudad desde este jueves hasta el domingo, y las III Xornadas do Mar en la Plaza de Almeida durante los viernes 7,14,21 y 28.

Almejas, bogavante, cigalas, camarones, zamburiñas, mejillones, navajas, nécoras, pulpo, rodaballo... estos son solo algunos ejemplos de las degustaciones que estarán presentes a partir del jueves a las 13.00 horas en el Puerto de Vigo con motivo de la celebración de la XVI edición de la tradicional Festa do Marisco. Pero los amantes de los moluscos están de suerte, ya que durante todo el mes de septiembre también podrán disfrutar de las III Xornadas do Mar, un evento que integra charlas, música y gastronomía.

"Desde el Concello estaremos apoyando estas fiestas porque hacen ciudad, economía y con ellas las gentes del mar se sienten respetadas", aseguró el concejal Ángel Rivas ayer en el puerto pesquero durante la presentación del evento, una cita a la que acuden de media cada año unas 50.000 personas durante los cuatro días.

Rivas estuvo acompañado de los organizadores, Juan y Antonio, hijos de Tino y Manolo, dos pioneros que impulsaron esta celebración desde los inicios y que también estaban en el acto. "Desde niños nos criamos en el puerto, nuestros padres son fundadores de esta fiesta y es un honor continuar con ella y hacerla crecer", afirmó Juan. Además de agradecer al Concello, a la Autoridad Portuaria, al Consorcio Zona Franca y a la Xunta su colaboración para el evento, el organizador añadió que "cada vez es mayor la presencia de gente de Portugal y otros países y cruceristas que usan parte de sus vacaciones solo para acudir a a Vigo en estas fechas señaladas".

Entre las novedades de este año se encuentran mesas en las que la gente que tenga poco tiempo puede comer de pie, dentro de unas instalaciones con una capacidad máxima de 2.300 personas. La música será otra de las protagonistas, ya que actuarán las charangas A cabeza non para o Vai de baile, y las verbenas estarán a cargo del Club Naval o el grupo Os ciclóns. En la programación del domingo destacan los juegos tradicionales orientados a los más pequeños.

Por su parte, las III Xornadas do Mar serán en el centro Centro Camões los días 7, 14, 21 y 28 de septiembre a las 19.00. Se celebrarán cuatro actos principales: "Inauguración de la exposición fotográfica "Os retratos do mar", y las charlas "Os usos sustentabeis da ría", "Dende os peiraos. Memorias do Berbés" y "Os cefalópodos na ría de Vigo". Todas amenizadas con música de los gaiteiros del Casco Vello, el Orfeón marinero de O Berbés y el grupo clásico Catro. El marisco también tendrá su sitio con degustaciones ofrecidas por locales de la zona. Sin duda, ambos eventos suponen una oportunidad de oro de fusionar cultura y gastronomía.