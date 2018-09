Un fallo en la firma digital impide notificar resoluciones en varios juzgados vigueses

Una incidencia en la firma digital, la que permite a jueces y letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales) poner su rúbrica en las resoluciones de forma electrónica, está impidiendo a varios juzgados de Vigo notificar sentencias, autos y otros documentos. La situación afecta sobre todo a aquellos juzgados que están en el plan piloto para trabajar por medios digitales y eliminar el papel. El Juzgado de Primera Instancia 11, que ya no usa papel en la tramitación de casos, está afectado desde el lunes. No ha podido notificar a los procuradores la mayoría de resoluciones, lo que se produce en los días de mayor aluvión de envíos tras el parón de agosto. "Podemos trabajar, pero no podemos enviar nada", explicaron.

Fuentes de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) confirmaron la existencia de una incidencia en la firma digital que está dificultando la incorporación de los documentos firmados digitalmente en Minerva, el programa informático que se usa en los juzgados. Igual que en Vigo, el problema se ha registrado en otras ciudades gallegas como Pontevedra o Ourense, según fuentes sindicales.

En Vigo también está afectado el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo. En este caso, según señalaron ayer en la sala, el problema lo vienen sufriendo desde el pasado viernes. "Tenemos al menos entre 50 y 70 expedientes parados sin poder notificarse", explican. La firma digital sustituye a la tradicional en sentencias, autos, providencias u otro tipo de resoluciones.