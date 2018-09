El Concello urge un transporte escolar racional y la Xunta responde que trabaja en ello

Arranca el curso con la nueva zonificación escolar sin concretar y con viejos enfrentamientos entre Concello y Xunta por los problemas de distribución del alumnado y las carencias de transporte escolar en puntos concretos del municipio. El portavoz socialista, Carlos López Font, volvió a denunciar ayer que hay alumnos que deben desplazarse más de diez kilómetros para acudir a clase y reclamó una distribución "más racional" del municipio como hicieron ya el Consello Escolar Municipal y Foanpas.

El gobierno vigués urgió también una "solución" para cientos de niños de los centros Mosteiro Bembrive, Paraixal y Eduardo Pondal que no cuentan con transporte escolar autonómico y solo reciben una ayuda municipal para colaborar con la financiación de las familias. Font volvió a denunciar que el cambio de tuberías en el colegio San Salvador de Teis está "paralizado" por Patrimonio de la Xunta.

El gobierno autonómico no respondió a este último extremo, pero sí insistió en que sigue trabajando con el objetivo de "racionalizar el transporte escolar y dar cobertura legal a más familias", si bien aclaró que el uso de estos servicios complementarios dependen del lugar de residencia del alumno y que en el caso de los tres centros que mencionó Font los niños que viven a más de dos kilómetros no tienen derecho a autobús subvencionado porque acuden por decisión de la familia pero no les corresponde.