Veciños de Coruxo protestan por la elección de A Calzoa y Foz como playas parra perros

Los vecinos de Coruxo han salido de nuevo a la calle para pedir al Concello de Vigo que "reconsidere" la elección de A Calzoa y Foz como playas parra perros.

Los promotores de la movilización denuncian la suciedad que está generando en los arenales la presencia de perros ya que, según ellos, algunos dueños no recogen los excrementos. Además, destacan que la zona, muy próxima a la Xunqueira do Lagares, tiene una fauna que conforma "un hábitat de alto valor ecológico" y que se está viendo afectada. "Perros sí pero no aquí" o "las aves de A Calzoa también tienen derechos" fueron algunas de las consignas utilizadas en el acto.

Entre Foz y A Calzoa suman cerca de medio kilómetros para los mascotas, que no podrán estar en las zonas rocosas que hay en la parte más elevada del terreno. Además, todos los propietarios deberán recoger los excrementos y, si procede, llevar sujetos y con bozal a los perros catalogados como "potencialmente peligrosos".