Tres alternativas para que nunca falte agua en Vigo

Vigo y su área necesitan agua. No hoy y posiblemente no el próximo otoño (esto último lo marcarán las precipitaciones de las próximas semanas), pero sí a medio y largo plazo. El crecimiento demográfico de la comarca durante las últimas décadas y la evolución en el consumo han provocado que la presa de Eiras se quede pequeña para abastecer a toda la población. El embalse situado en Fornelos do Monte y construido hace más de cuarenta años vivió el año pasado uno de sus momentos más críticos (estuvo al 39% de su capacidad) e incluso Aqualia llegó a alertar sobre la posibilidad de que el agua potable fuese finita si no llegaban las lluvias. Lo hicieron a finales de diciembre y la zona regresó pronto a la normalidad. El aviso por aquel entonces fue importante y la alarma entre las más de 500.000 personas afectadas, mayúscula.

Este verano la situación es algo mejor que en 2017 y el embalse de Eiras acumula tres semanas de ventaja de decalaje, algo que por el momento tranquiliza a vecinos y gobernantes de la decena de municipios que se abastecen directamente de la infraestructura. Los alcaldes afectados coinciden en señalar la "necesidad" y "obligación" de realizar actuaciones "importantes" para garantizar el abastecimiento de agua a medio y largo plazo. Uno de los más involucrados es el regidor vigués Abel Caballero, que esta misma semana trasladó a la ministra de Transición Ecológica y Medio Ambiente, Teresa Ribera, tres propuestas para asegurar las reservas de agua en la comarca. Construir una nueva presa, llevar a cabo un recrecimiento de la actual o acometer un trasvase desde el río Miño son las tres opciones que hay sobre la mesa. Todas ellas, con sus ventajas y desventajas, cuentan con el respaldo de todos los municipios. "Algunas de las soluciones planteadas nos gustan más, otras menos... pero lo importante es resolver el problema del agua. Ningún alcalde ni alcaldesa anterior entró en esta cuestión y ya tenían que haberlo hecho. En este tema existe una oposición frontal del PP de Vigo, de Feijóo en Galicia y del anterior Gobierno de España. Menos mal que cambió el Ejecutivo", señala Caballero.

Nueva presa

| Más reservas de agua. Uno de los proyectos más ambiciosos que manejan las administraciones locales es la construcción de una nueva presa junto a la ya existente de Eiras. La instalación actual tiene una capacidad estimada de 21 hectómetros cúbicos y la nueva aportaría 17 más, lo que prácticamente duplicaría las reservas de líquido. Además, una de las ventajas que tendría esta opción es que conectaría directamente con uno de los brazos que tiene el embalse de Fornelos y permitiría tener todo el agua almacenada en una misma infraestructura de gran tamaño.

| Menos coste energético. Al igual que ocurre con la presa de Eiras, el agua llegaría hasta la potabilizadora de O Casal mediante un sistema de gravedad, por lo que el coste energético sería mínimo al no precisar de bombeo. Esto reduciría considerablemente el gasto que supone su mantenimiento respecto a otras opciones, lo que permitiría abaratar el proyecto a muchos años vista.

| Agua de calidad. Uno de los puntos fuertes que tiene la presa de Eiras y que pone de acuerdo a técnicos, ecologistas, gobernantes y población es la calidad de su agua, que llega directamente desde el río Oitavén. Otro embalse permitiría captar más líquido de idéntica fuente y almacenarlo durante más tiempo a la espera de que fuese necesaria su utilización. A mayores, Fornelos do Monte es una zona de fuertes lluvias, otro agua de mucho nivel.

| Obra de gran complejidad. Construir una presa como la proyectada no es una tarea sencilla y requiere de muchos estudios medioambientales y técnicos. El presupuesto estimado asciende a 54 millones de euros y las administraciones deberán ponerse de acuerdo para financiar la obra. Además, será necesario expropiar algunos terrenos en el municipio y su alcalde, Emiliano Lage, reconoció en los últimos días a este periódico que reclamará una contraprestación económica para ceder el suelo.

Recrecido Eiras

| Aprovechar la presa existente. Un aumento de Eiras sería una obra mucho menos aparatosa para el terreno. Habría que crear nuevos niveles de contención porque la presión del agua sería mayor. Sin embargo, los primeros análisis establecen que la infraestructura no ganaría los suficientes hectómetros cúbicos como para que el abastecimiento quedase asegurado a largo plazo. El alcalde Abel Caballero ya anunció que quiere una solución para los próximos 100 años.

| Presupuesto elevado. La obra para hacer un recrecido del embalse tendría un presupuesto muy similar al de la creación de una nueva presa. Sin embargo, su puesta en marcha solo supondría ganar un 10% de la capacidad ya existente, una cifra insuficiente si continúa aumentando la demanda de agua en Vigo y su comarca.

| Son necesarios más estudios. Este proyecto es el que necesita más trabajo por parte de técnicos y especialistas, que hasta la fecha se han centrado en las otras dos propuestas a largo plazo al considerarlas más viables. De llevarse a cabo sería necesario realizar un estudio medioambiental y comprobar si con más hormigón la presa puede soportar una mayor cantidad de líquido.

Trasvase Miño

| Caudal casi ilimitado. El río Miño porta una cantidad ingente de agua durante todo el año. Llevar una parte hasta la depuradora de O Casal no supondría un gran impacto para la flora y fauna presente. Los técnicos del Concello cifran el consumo en la ciudad en alrededor de 1.000 litros de agua por segundo, una suma que podrían obtener sin muchos problemas desde el principal río gallego. El trasvase se realizaría justo antes de que se adentre en el Ayuntamiento de Tui.

| Parte de la canalización hecha. Las tuberías para traer agua desde el Miño se extenderían durante unos 30 kilómetros hasta llegar a la que ahora lleva el líquido desde Eiras a o Casal. Sin embargo, los últimos 6 kilómetros de esta infraestructura ya están construidos y corresponden a la vieja canalización que llevaba el agua a Vigo. Así pues, quedarían por acometer el 80% de los trabajos.

| Obra más económica. La obra en sí es mucho más económica que las otras dos propuestas planteadas. Al no tener que realizar grandes cambios estructurales, el mayor gasto iría destinado a las expropiaciones necesarias para implantar los tubos, que no serían excesivas al ir pegado a la autovía y la carretera. El presupuesto inicialmente fijado es de unos 38 millones de euros.

| Mantenimiento complejo. El coste de mantenimiento sí sería mucho más elevado año al año. Al estar en un terreno inferior obligaría a bombear agua cada vez que se necesitase, lo que conlleva un mayor gasto energético que si se emplease un sistema de gravedad. Además, también necesita una maquinaria más compleja que requiere de una serie de cuidados específicos.

| Peor calidad del agua. El agua del Miño, al pasar por numerosos ayuntamientos, es de peor calidad que la que llega a Eiras, que lo hace directamente desde el Oitavén. La potabilizadora de O Casal necesitaría una actualización para tratarla adecuadamente.