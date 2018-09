El mejillón hace las delicias de Castrelos

Festa do Mexillón hoy en Castrelos. // Cristina Graña

No hay mejor combinación para un domingo que buen tiempo y fiesta gastronómica. O al menos eso es lo que han pensado las decenas y decenas de comensales que han decidido disfrutar de la "XII Festa do Mexillón" no Parque de Castrelos.

Las raciones de mejillones no dejaban de servirse desde el mediodía dejando claro que en septiembre todavía queda mucho por hacer. La buena compañía ponían el broche a este plan de domingo organizado por la Federación de Peñas Recreativas "El Olivo"