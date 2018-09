Clases de natación caninas y solidarias

La dársena de As Avenidas recibió en la tarde de ayer a unos bañistas diferentes. Una treintena de mascotas nadaron acompañadas de sus dueños, se subieron a kayaks, tablas de surf o pequeñas embarcaciones y disfrutaron recogiendo juguetes del agua. Una jornada lúdica organizada por los terapeutas caninos de Yaracán y Candatí y el Real Club Náutico, en la que ofrecieron consejos para disfrutar del mar con las mascotas de forma responsable y con la que transmitieron el mensaje de que "el juego es algo muy serio". Y, además, con un fondo solidario, ya que parte de lo recaudado en la cita está destinado a Aloia, la asociación protectora de animales de Tui.

Hay perros que no dudan en darse un chapuzón cuando tienen el agua a su alcance y otros que se resisten a probarla. Es probable que estos últimos hayan tenido una mala experiencia o que su dueño no haya sabido introducirlos. En esta primera jornada canina de juegos náuticos, las adiestradoras ofrecieron técnicas para resolver estas situaciones y para hacer amable la primera toma de contacto con el agua tanto de un cachorro como de un can adulto.

Superado este primer paso, enseñaron a los propietarios a sacar más partido a los juegos acuáticos y a hacerlo en un espacio compartido con otros perros. "El objetivo es que haya harmonía", explica Julia Correa, directora de Yaracán Galicia. También practicaron la estabilidad en superficie flotante subiéndolos a tablas de corcho, de paddle surf, kayaks o embarcaciones de vela ligera.

La convocatoria superó previsiones y una quincena de mascotas y sus guías se quedaron con las ganas. La organización, que contó con el apoyo de muchos patrocinadores, prevé ampliar la cita el próximo año.

Más control, tras O Marisquiño

Tras el accidente de O Marisquiño, los organizadores de esta jornada canina percibieron mayor interés de las autoridades por el control de autorizaciones y permisos. Contaba con todos -tramitados por el Náutico-, así como con un plan de emergencias y evacuación.