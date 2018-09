El test que frustró una nacionalidad

"¿Dónde está Vigo?" Ésta fue una de las preguntas que se incluyeron en el cuestionario realizado a un inmigrante natural de Marruecos que, tras más de una década residiendo en España, solicitó la nacionalidad española. La petición la hizo en el Registro Civil de Valls (Tarragona) y, entre otros requisitos, junto a una entrevista personal, debía responder a una serie de preguntas al objeto de acreditar su grado de integración en la sociedad española. Las cuestiones versaban sobre la Constitución, el Parlamento o acerca de si conocía el nombre de algún escritor español. La geografía también formaba parte de la prueba. Y fue en este punto en el que le preguntaron sobre dónde estaba la ciudad olívica. Contestó que no sabía. También le pidieron que situase Santander. Aquí respondió algo referido a "bancos" e "Inglaterra", para referir a continuación que no entendía lo que se le planteaba. Todo ello, junto a un escaso dominio del idioma, derivó en la denegación de la solicitud de nacionalidad. ¿El motivo? No haber justificado un "suficiente grado de integración" en la sociedad española.

La resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado que deniega la nacionalidad española a este hombre -dictada por delegación del Ministerio de Justicia- ha sido recientemente ratificada en sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Natural de Marruecos, el hombre llevaba ya más de diez años en España ya que solicitó su primer permiso de residencia en 2001. También tenía implicación "familiar y profesional" dado que según se refiere en el fallo cotizó casi 4.000 días a la Seguridad Social. Fue concretamente en 2012 cuando el recurrente presentó la solicitud de nacionalidad española ante la jueza que se encarga del Registro Civil de Valls.

Pero no superó la entrevista y el cuestionario que le realizaron. El acta de aquella audiencia concluyó que el hombre sabía leer y escribir "con dificultad", lo mismo que se refirió sobre su comprensión y habla del castellano. "[...] Desconoce las instituciones básicas del Estado, no sabe qué es la Constitución y por las preguntas realizadas se desprende que no ha entendido la mayoría de las mismas [entre ellas la relativa a Vigo y Santander] y no se relaciona con gente española fuera del trabajo", se refiere en el acta tras la cual la magistrada emitió una propuesta desfavorable a la concesión de la nacionalidad.

Tras una primera resolución y un posterior recurso, el Ministerio de Justicia confirmó en 2015 la respuesta negativa a la petición del ciudadano marroquí. Y éste decidió acudir a la vía judicial. Y en una sentencia de este mismo verano contra la que todavía cabía recurrir en casación, la Audiencia Nacional confirma la decisión administrativa. La sala cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo conforme a la cual "la falta de conocimiento suficiente de un idioma y la ausencia de datos expresivos de un esfuerzo por llevar a cabo la alfabetización necesaria para poder integrarse en la sociedad es motivo suficiente para la denegación" en supuestos como el que se abordó, en el que el recurrente lleva tiempo residiendo en España sin que se hayan alegado o apreciado "razones suficientes" para justificar esa falta de integración.

"Constituye jurisprudencia consolidada que el conocimiento de la lengua y del marco institucional forman parte del grado de adaptación a la cultura española", argumenta de forma genérica la Audiencia Nacional. Y a la hora de analizar el caso concreto de este inmigrante, señala que ante al prolongado tiempo que lleva en España o al hecho de que haya tenido trabajos en este país, "le era exigible un nivel de conocimiento del idioma español superior" al que demostró en la entrevista que se le realizó.

Código Civil

Por este motivo, la sala concluye que no cumple uno de los requisitos "esenciales" para que se le conceda la nacionalidad por residencia. Concretamente el del artículo 22.4 del Código Civil. El que reza que el solicitante "deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, suficiente grado de integración en la sociedad española".

En este caso el hombre no acertó a explicar qué era la Constitución, no pudo situar Vigo o Santander en el mapa y, ante la pregunta de que dijese el nombre de algún escritor español, respondió "Palo García". Otra reciente resolución de la Audiencia Nacional también denegó la nacionalidad a una mujer de Marruecos que llevaba más de 20 años en España. El motivo fue similar. En este caso tampoco fue capaz de responder al cuestionario en el que, entre otras, le preguntaban quién fue Franco.