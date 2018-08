Unanimidad en el Área: "Debemos asegurar el abastecimiento de agua a medio y largo plazo"

Vigo y su comarca lo tienen claro. La presa de Eiras ya se ha quedado pequeña para abastecer a los más de 500.000 habitantes que residen en ella, a quienes hay que sumar las numerosas empresas instaladas en la zona. Construido hace más de 40 años, el embalse de Fornelos do Monte vivió el pasado invierno uno de sus momentos más delicados tras varias semanas sin recibir precipitaciones, situándose en el 38% de su capacidad y haciendo peligrar la calidad del agua. Ningún ayuntamiento quiere que se repita la situación en el futuro y por ello abogan por encontrar una solución estructural que solvente el problema y permita ampliar las reservas de agua. "Debemos asegurar el abastecimiento a medio y largo plazo", es la voz unánime de todos los regidores.

La histórica necesidad de mejorar el abastecimiento en Vigo y el resto de municipios que se nutren de Eiras se la trasladó esta semana el alcalde Abel Caballero a la ministra de Transición Ecológica y Medio Ambiente, Teresa Ribera, que recogió la demanda y se comprometió a estudiarla a fondo para tratar de dar con una solución definitiva. "Yo me propongo resolver el problema del abastecimiento de agua de la urbe olívica para los próximos 100 años. Es el más importante que tiene esta ciudad", apunta el primer edil vigués.

Sobre la mesa hay tres proyectos que permitirían incrementar notablemente la cantidad de agua para la comarca. El primero de ellos conllevaría la construcción de un nuevo embalse junto al ya existente, el segundo obligaría a un recrecido de la presa de Eiras y el tercero se culminaría con un trasvase desde el río Miño. La mayoría de los alcaldes consultados se muestran muy cautos sobre la mejor opción posible, pero sí tienen claro que es necesario sentarse y valorarlas todas. "Es pronto para saber que propuesta es más beneficiosa para los concellos, porque hay que tener en cuenta el factor económico y el impacto medioambiental de cada una de las obras", apunta Miguel Álvarez, teniente de alcalde de Redondela, que considera "necesario" un plan a largo plazo. Mientras tanto aboga por un consumo responsable de los ciudadanos y por evitar las fugas de las canalizaciones. En este mismo punto coincide Leticia Santos, regidora de Moaña, que evita pronunciarse sobre los tres grandes proyectos hasta conocer sus respectivos estudios de impacto medioambiental. "Entre Eiras y la depuradora se pierde un 30% de agua. Hay que trabajar en la red de suministro", indica.

Para Xosé Manuel Pazos, primer edil de Cangas, es "imprescindible" encontrar una solución estructural a largo plazo y no se conforma con el trasvase desde el río Verdugo. "Eso solo es un parche puntual", apunta. Para él, los tres proyectos planteados tienen sus cosas buenas y malas, pero advierte que es necesario decantarse por uno "lo antes posible". "Medio millón de personas no pueden estar esperando a que llueva", sentencia. El alcalde de Salceda de Caselas, Marcos Besada, hace hincapié en el posible trasvase desde el río Miño. "Ya existen estudios preliminares sobre esa posibilidad y, aunque es cierto que la calidad del agua es algo peor, ahora existen potabilizadoras que garantizan su consumo. Lo que está claro es que es necesario realizar inversiones para dar con una solución para muchos años", comenta. Su homólogo en Soutomaior, Agustín Reguera, pide respetar el medio ambiente en cualquier gran intervención que se haga pero considera "indispensable" solucionar el problema a largo plazo. "La canalización desde el Verdugo no puede ser la solución", asegura.

La mayor preocupación para los dirigentes de todos estos ayuntamientos de cara a los próximos años es el cambio climático. Cada ejercicio llueve menos y hace más calor. "Está muy presente en nuestras acciones diarias porque es algo con lo que tenemos que convivir", señala el teniente de alcalde de Redondela. El propio Abel Caballero hizo alusión a ello esta misma semana y anunció una reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar las posibles soluciones para contrarrestar sus efectos. En dicho encuentro se analizará el caso concreto del abastecimiento de agua en Vigo.





