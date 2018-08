La Favec pide consensuar el plan de Praza América con los vecinos

La reforma de Praza de América, para la que se convocará un concurso por casi 2 millones de euros y se ejecutará en ocho meses, ya es un hecho y la intención del Gobierno local es la de comenzar las obras antes de que acabe 2018 o a principios del próximo año. Ante esta premura, la Federación de Asociaciones Vecinales Eduardo Chao (Favec) presentó ayer un escrito en el Concello en el que se pedía información sobre el proyecto, ya que denuncian que no conocen apenas detalles sobre el plan e instan a Caballero a explicárselos personalmente a los ciudadanos "en la sede de la federación, en alguna asociación o en el propio Concello".

"No podemos valorar el proyecto porque no lo conocemos y queremos que se haga con la colaboración de las asociaciones y de todo Vigo. Invitamos a Caballero a la Favec, que es su casa, para que nos informe", explicó la presidenta de la federación, María Pérez. A su vez, hizo hincapié en la importancia de las obras en Praza de América porque "es una zona que afecta a toda la ciudad y por la que mucha gente pasa en algún momento" y advirtió de que "no quieren información a golpe de titular".

Manolo Guerra, representante de la asociación de vecinos de Fragoso, explicó que quieren "una plaza de uso público para todo el mundo y que el tráfico esté soterrado". "La idea de incrementar el volumen de la rotonda es algo complicado, sobre todo para los peatones que estarán destinados a estar rodeados de coches", aseguró. Guerra también puso de manifiesto que la reforma puede llegar a ser incluso "un foco de contaminación proasmático, al ser la zona de la ciudad con la densidad de tráfico más alta".

Por su parte, José Manuel Costas, representante de la asociación de vecinos de Coia, destacó que quieren saber principalmente "cómo afectará el nuevo proyecto a la plaza y si el tráfico estará soterrado" y apuntó que "con un plan de reforma de Praza de América sobre una maqueta no pueden opinar".

El principal objetivo de la remodelación, que incluye una nueva rotonda transitable, es mejorar la seguridad vial en uno de los núcleos más complejos del casco urbano, debido a que en este punto coinciden hasta siete calles. El Concello proyecta además crear una nueva zona de esparcimiento en la glorieta central rodeada por un anillo verde que ejerza de aislante del ruido exterior a los centenares de peatones que pasen por el lugar cada día.