El comité de empresa de Vitrasa denuncia la política de contratación "fraudulenta" de la compañía

El comité de empresa de Vitrasa ha presentado esta mañana una denuncia en Inspección de Trabajo contra la compañía concesionaria del transporte urbano de Vigo al considerar que en los últimos años está llevando a cabo una política de contratación "fraudulenta" al aumentar considerablemente el número de trabajadores eventuales.

Ese comité considera que la compañía lleva años "contratando y despidiendo distinto personal para ocupar los mismos puestos de trabajo". La CIG ha asegurado que este método trae consecuencias negativas como las no renovaciones de contrato de cinco trabajadores con más de cinco años de antigüedad en Vitrasa.

El Comité de Empresa también ha denunciado que en ocasiones no disponen de descanso, realizan jornadas de diez horas de trabajo, el valor de las horas extras es inferior al de las horas ordinarias, no disponen de aseos durante los recorridos y que las cámaras de vídeo vigilancia las utiliza la empresa para controlarlos y no por su seguridad como argumentaba la empresa.