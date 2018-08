La pugna política por el accidente de O Marisquiño se recrudece

El derrumbe del muelle de As Avenidas sigue centrando el debate político. Hoy el Parlamento se reúne en Diputación Permanente para abordar la convocatoria de un pleno extraordinario sobre el suceso de O Marisquiño, pero ya ayer esta pugna se trasladó a las respectivas sedes del gobierno local y oposición, tras recibir el grupo popular toda la documentación competente sobre el festival. Y ya han extraído sus conclusiones, que contrastan radicalmente con la explicación aportada por el Concello. El edil de Seguridad, Carlos López Font, hizo hincapié en que siempre actuaron dentro de la "legalidad", "transparencia" y ajustados al Plan de Autoproteccción de la organización. "Nosotros solo podemos actuar sobre las autorizaciones que nos piden, que fueron los conciertos y la bajada. El resto no es de nuestra competencia", matizó el concejal socialista.

Sus palabras aluden a la versión aportada por la portavoz del grupo municipal del PP Elena Muñoz, que acusó al alcalde Abel Caballero de "mentir" y asegurar que "no consta una licencia municipal" para el evento sino "solo dos autorizaciones parciales". López Font fue tajante ante este extremo al incidir en que esta autorización "global" no se contempla legalmente. "No existe, se trata de un concepto inventado porque no han sido capaces de encontrar ninguna otra cuestión ya que todo por parte del Ayuntamiento se ha realizado dentro de la legalidad. Si hay una licencia global es la del Puerto, no existe otra", precisó el edil.

Y es que la autorización "para celebrar sobre dominio público" parte de la Autoridad Portuaria. "Sin esta autorización del Puerto no hubiera ocurrido nada posteriormente. Esta es la autorización que genera la celebración del evento. Posteriormente a esta autorización, el Concello recepciona el Plan de Autoprotección, se comprueba y viendo la legalidad y incidencia que tiene sobre todos los aspectos que se van a realizar, se aprueba", reconoce López Font.

Tras esta revisión, el Concello autorizó la celebración de los conciertos y el tradicional descenso por las calles del Casco Vello. A este respecto, Muñoz incidió en que solo se realizó una revisión, concretamente una "comprobación visual" del estado del montaje pero que "en ningún momento se realizaron las inspecciones de seguridad que la ley obliga".

El concejal del gobierno local refutó estas palabras asegurando que durante una inspección para comprobar el estado del recorrido se detectó exactamente en la calle Subida a Castelo una obra que estaba realizando Aqualia y que "impedía la celebración de la prueba". Esto tuvo lugar el día 8 de agosto. Tan solo un día después, el inspector del área de Seguridad acudió al punto y gráficamente documentó que este obstáculo "no existe". Asimismo y en referencia a las inspecciones en estructuras, Font confirmó que sí se revisaron todas las "instalaciones móviles" tales como gradas o escenarios. "Los informes de seguridad se realizaron sobre las estructuras que nosotros autorizamos y que por lo tanto son de nuestra competencia", argumentó el concejal socialista.

Pruebas de carga

En este sentido, Elena Muñoz calificó de "irresponsabilidad" que el regidor autorizase un concierto en un sitio "donde se sabía que había problemas" y confía que en el próximo pleno se aborde este accidente. Carlos López Font recordó que en un primer momento O Marisquiño debe presentar el Plan de Autoprotección al Puerto. "Si el Puerto no vio necesario hacer sobre sus instalaciones una prueba de carga... [...] Nosotros solo autorizamos sobre lo que es de nuestra competencia, sobre el resto, nada", sentenció el edil de Seguridad del Concello.

Esta petición de autorizaciones para el descenso urbano en MTB y los conciertos se le presentó al Ayuntamiento el 16 de julio, una vez "que se ha comprobado el plan de autoprotección", completó López Font.