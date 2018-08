El espectáculo submarino de las Cíes: cara a cara con la raya mosaico

Las Cíes, el espectáculo que no cesa. Bajo el agua, la enorme biodiversidad de los fondos ofrece una sorpresa tras cada roca. En este vídeo, el submarinista Pedro Alonso le sigue el rastro a un ejemplar de raya mosaico (Raja undulata) de unos 50 centímetros. Se trata de una especie en peligro, catalogada en la Lista Roja de la International Union for Conservation of Nature. Se trata de una especie que se ve con cierta frecuencia en estas aguas.