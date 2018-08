El Concello responde al PP y reafirma su "legalidad": "Actuamos con transparencia y ajustados al plan de O Marisquiño"

El Ayuntamiento reitera que todas sus actuaciones se realizaron dentro de la "legalidad", "transparencia" y en atención al "plan de autoprotección" de O Marisquiño. "Nosotros solo autorizamos los conciertos y la bajada, porque es nuestra competencia y lo que nos pidió la organización. Lo que no se nos pidió autorización, no porque no es de nuestra competencia", aseveró el edil de Seguridad Carlos López Font.

Sus declaraciones responden a las acusaciones vertidas por la edil popular Elena Muñoz en las que asegura que el alcalde "mintió" al asegurar que carece de una licencia municipal para la celebración del festival "tal y como marca la ley".

Font remarcó que "no existe" ninguna licencia global, y si existiera este concepto sería la emitida por el Puerto. "Aquí los hechos concretos son que el Puerto autorizó sobre dominio publico la autorización de la celebración de O Marisquiño. Y si esta autorización del Puerto no se hubiera producido no hubiera ocurrido nada posteriormente. Esta es la autorización que genera la celebración del evento. Posteriormente a esta autorización, el Concello recepciona el plan de autoprotección, se comprueba y viendo la legalidad y incidencia que tiene sobre todos los aspectos que se van a realizar, se aprueba por parte de este ayuntamiento", aclara el concejal del Gobierno local.

Sobre las inspecciones en el entorno del festival, López Font concreta que el ayuntamiento realizó las suyas sobre las estructuras "móviles", al ser las únicas de su competencia. "Los informes de las revisiones realizadas por este ayuntamiento se refieren a las estructuras sobre las que nosotros autorizamos. En lo que es la bajada, había una zona que tenía un deterioro que podía ser objeto de riesgo y se arregló. Revisar las instalaciones móviles, eso fue lo que realizamos y los informes de seguridad se realizaron sobre nuestra competencia".