Font carga contra el PP por las 11 obras paralizadas por Patrimonio

"La actitud del PP, alineado con Feijóo, es la de contribuir a la paralización y obstaculización de los proyectos de esta ciudad". Esta fue la valoración que hizo esta mañana el concejal del PSOE, Carlos López Font, sobre la postura del PP de Vigo en lo relacionado con las 11 obras de la ciudad, que según denunció ayer Abel Caballero, están paralizadas por Patrimonio y tienen una inversión de 29 millones de euros. Además, Font informó sobre las respuestas del Concello a las peticiones de documentación sobre el accidente de O Marisquiño y aseguró que la pasada noche la tormenta "no produjo ninguna incidencia negativa importante" en Vigo y alrededores.

"El PP no se unió a la denuncia de este gobierno ni apoyó los intereses de esta ciudad. Lo que tenía que haber hecho el partido era alinearse con el Concello, pedir a la Xunta una agilización y romper la paralización", apuntó Font. Además añadió que "tiene que haber una voluntad política de resolver temas importantes, por lo que significan las inversiones en cuanto al desarrolllo de la ciudad y por lo que suponen para los ciudadanos".

Font preguntó también si a los populares no les interesan temas como "los seis meses de retraso en la Avenida de Camelias, donde se invirtieron 2,35 millones de euros" o "las humanizaciones de García Barbón y la calle Don Bosco". Al mismo tiempo, hizo hincapié en "las alegaciones sobre Gran Vía que están sin resolver", un proyecto de Vigo Vertical con un presupuesto de 5,2 millones de euros. "El PP apoya otras cuestiones menores y me gustaría saber si va a apoyar a este gobierno en la peatonalización de Porta do Sol", afirmó, a la vez que destacó que "bueno sería que el PP apoyase a la ciudad" en lo referente a que "la Xunta no quiere aplicar la Ley Vigo a proyectos como el pabellón de Matamá, los accesos al colegio Párroco Don Camilo o las pistas de atletismo de Balaídos".

Sobre el accidente de O Marisquiño, Font quiso dejar claro que desde el Concello se "siguieron totalmente los procedimientos correspondientes en cuanto a documentación y revisiones posteriores, que existen documentos de todas las actuaciones y que al día siguiente del suceso se entregó a la Policía Judicial todo lo que requirieron". Sobre las peticiones de información realizadas por los populares, el socialista indicó que el Concello está todavía en plazo para responder y puso de manifiesto la transparencia del gobierno local. "En las peticiones del PP nunca se entiende bien lo que quieren. En este gobierno somos el ejemplo de contar absolutamente todo lo que ha ocurrido", concluyó.