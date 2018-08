El Concello suma una oficina al teléfono habilitado para los afectados del festival

Una funcionaria en la oficina de atención a heridos en la primera planta del Concello. // A.S.

Ya está en marcha la oficina física del Concello para atender a los heridos de O Marisquiño. Está ubicada en la primera planta de la sede municipal y el horario de atención es de 9.30 a 14.00 horas. El teléfono de asistencia sigue en funcionamiento y todos aquellos que quieran utilizar el nuevo servicio pueden hacerlo yendo directamente a la propia oficina o concertando una cita vía telefónica con los profesionales que prestan el asesoramiento.

Caballero confirmó ayer que la oficina funcionaba "a pleno rendimiento" y al mismo tiempo volvió a criticar que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "no estuviera en la ciudad la noche en la que se produjo el accidente" en el paseo de As Avenidas.

Sobre las peticiones de documentación de los partidos de la oposición a raíz de lo ocurrido durante el festival, Caballero aseguró que el gobierno local "siempre responde" y que respondió a la reclamación del PP de Vigo cuando solicitaron la licencia de actividad del festival, el Plan de Autoprotección de la organización y los informes de seguridad. "Les dimos la autorización del Puerto, pero no les gustó la contestación", alegó, a lo que añadió que finalmente el pleno extraordinario para tratar todo lo relacionado con el accidente se celebrará el próximo 5 de septiembre, en lugar del 7 como se anunció hace unos días.

Durante su intervención, el alcalde también hizo hincapié en que se realizan múltiples peticiones al gobierno local, pero que no se habla de "las más de 3.000 hechas por el PSOE de Vigo a la Xunta "que aún no fueron respondidas", aseguró mientras sostenía en sus manos las decenas de documentos. Caballero acusó a su vez a la Xunta de no dar respuesta a cientos de peticiones del PSOE en el Parlamento cuando Elena Muñoz era conselleira de Facenda, y puso como ejemplo la reclamación del informe de KPMG sobre la fusión de las cajas. "La conselleira responsable de esa área era Elena Muñoz, que nunca entregó ese informe. ¿Se va a autodenunciar?", preguntó Caballero, a la vez que se mostró indignado por la amenaza de querella de los populares al Ayuntamiento.