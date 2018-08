Hasta el año que viene, San Campio

Valladares finaliza cuatro días de culto a su santo más querido. Atrás se queda el patrón, San Andrés, que no consigue ponerse a la altura de San Campio, históricamente venerado por los vecinos de la parroquia. El espectáculo del día lo dieron seis carrozas, que divididas en grupos de tres, salían desde A Garrida y A Sobreira para culminar en el torreiro de Valladares, donde se desarrollan las fiestas desde hace cuatro días. Y con ellas, llegaron la charanga y la comida.

Una, dos y hasta seis carrozas se abrieron paso por las calles de la parroquia de Valladares dando uno de los espectáculos más vistosos de las fiestas de San Campio, una tradición que se celebra durante el último día de honores al santo.

La Banda Artística de Merza empezó a sonar avisando del comienzo de la última jornada de culto al santo, como si de un gallo madrugador se tratase, interpretando temas populares como Apaga o candil a golpe de percusión y melodías de viento. La música cesó a la hora de la misa mayor, y se reinició tras la procesión.

Mientras tanto, el torreiro de Valladares se preparaba para la entrada de las carrozas, que llegaban desde dos puntos distintos de la zona. Ya había pasado el mediodía cuando tres carrozas provenientes de A Sobreira irrumpieron en la zona cero de la fiesta a golpe de charanga. Traían expuestos varios mensajes reivindicativos en relación a los incendios que tuvieron lugar el pasado mes de octubre en toda la comarca de Vigo, que afectaron considerable a la cima del Monte do Alba. "Galiza non esquece" y "O noso futuro non se queima" fueron los lemas que ilustraban los rótulos, rodeados de enormes hojas de helecho que construían un tejado natural sobre las carrozas. Uno de los tractores que empujan los carros de A Sobreira portaba una tercera inscripción, esta vez, en recuerdo de Lito, un vecino muy comprometido con las fiestas de San Campio que permanece ingresado desde hace más de dos semanas en el Álvaro Cunqueiro, como consecuencia de la picadura de una avispa asiática "A carroza está contigo, Ligo, esperámoste!", dictaba el letrero.

Las tres últimas en entrar en el torreiro fueron las que marchaban desde A Garrida, al ritmo de la música de charanga. Traía como estandarte la imagen enmarcada de la Virgen del Alba, en una carroza que emulaba a un barco. De nuevo, helechos y flores de buganvilla conformaron la ornamentación de las carrozas, que lanzaron caramelos como si fuera 5 de enero.

Nada más parar, la cabalgata se camufló con el jolgorio y las carrozas se convirtieron en puestos de comida (mención especial al churrasco). Pepa Martínez, alicantina de nacimiento, "está flipando", dijeron sus amigos. Era la primera vez que asistía a las fiestas de San Campio y quedó completamente atónita por la llegada de las inigualables carrozas.

Yolanda Pérez, en cambio, ya sabe lo que hay. "Venir aquí es tradición del barrio", señala la vecina, que confiesa haber pedido el día libre en el trabajo para poder disfrutar de la fiesta.

La tarde la amenizaron las cucañas, la diversión de los más pequeños. Los que no, pasaron un buen rato saltando en los hinchables, en camas elásticas o en las otras atracciones disponibles. Ya de noche, las orquestas Capitol y Grupo América dieron la nota, interpretando los éxitos de este y otros veranos. Finalmente, la gran tirada de fuegos artificiales tuvo a todo Valladares mirando al cielo durante unos minutos, hasta que se extinguió el último destello y solo quedó humo.





Pepa Martínez

"Vengo de Alicante y lo que más me ha sorprendido fueron las carrozas"







Nico y Nata

"Nos gusta la fiesta y venimos todos los años a tomar el vermú"







Yolanda Pérez

"El lunes es sagrado, por eso me he pedido el día libre en el trabajo"