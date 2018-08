El pluriempleo, necesidad o modelo de vida

Pontevedra ganó 500 pluriempleados en cinco años. En 2013 la provincia contaba con 1.870 personas que desempeñaban varios trabajos, una cifra que nada tiene que ver con las 2.630 registradas hasta junio de 2018. Del total de multiempleados de Galicia, esta cifra supone el 34% del total, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los bajos ingresos son la principal razón que alegan este tipo de trabajadores, que de esta manera buscan una segunda ocupación que complemente su renta y les permita llevar un buen nivel de vida. Los más afectados por esta situación son los menores de 25 años, debido a que casi un 40% de los contratos firmados por este grupo de edad se basan en jornadas laborales parciales.

Más de 500 pluriempleados. Este número representa el crecimiento que experimentaron los trabajadores de Pontevedra que desarrollan más de una ocupación simultáneamente, un incremento que se desarrolló de manera progresiva desde 2013. El único descenso se vivió entre 2014 y 2015, donde se redujo esta cifra de 2.114 a 1980, un total de 134 personas menos.

Por lo tanto, en la provincia están actualmente registradas en la Seguridad Social 2.360 personas (1.870 en 2013) cuyo modo de vida es el multiempleo, un 34% del total que existen en Galicia, unas 6.788 personas, según los últimos datos actualizados del Ministerio de Trabajo.

En este sentido, el primer puesto en cuanto a número de pluriempleados el año pasado lo ocupó A Coruña, con un total de 2.700; seguida de Pontevedra con 2.290, Lugo, con 790 y Ourense con 725.

El crecimiento regional también fue progresivo desde hace cinco años, aumentándose el número de personas con más de un trabajo en 1.370.

Sobre esta cifra, cabe destacar que la principal razón que alegan las personas para tener varias ocupaciones es "la falta de ingresos", lo que provocó que desde 2012 unos 1.500 autónomos gallegos se vieran forzados a pluriemplearse. Además, las dificultades para alcanzar unos niveles de renta que les sirvan para vivir cómodamente, están provocando que cada vez sean más los que buscan una segunda actividad para complementar sus ingresos. En concreto, cada mes en Galicia se inscriben 62 nuevas personas en la Seguridad Social como autónomos y asalariados.

Son los más jóvenes, sobre todo los menores de 25 años, los que se ven más obligados al multiempleo, un hecho que responde a la elevada presencia de las jornadas parciales en las tareas que realizan. Esto afecta a casi el 40% de los contratos firmados por este grupo de edad, mientras que el porcentaje baja notablemente hasta el 3% para las personas que superan los 55 años.

Sobre el perfil habitual que caracteriza al autónomo gallego, el Ministerio de Trabajo asegura que es el de un varón de entre 40 y 54 años (también hay un destacado número de mujeres) que se dedica mayoritariamente al sector servicios (aunque con una importante presencia en el ámbito de la agricultura), sin asalariados a su cargo, que desempeña una sola actividad profesional, que lleva un lustro o más en su negocio y que cotiza por la base mínima de cotización.

Laura: "Necesito trabajar y tener un colchón porque nunca sabes el revés que te puede dar la vida" - Trabaja en una cadena de montaje, ayuda en un restaurante, cuida niños y estudia un grado

En la vida de esta joven de 26 años el sueño y el tiempo libre no tienen mucha cabida. Actualmente combina su puesto en una cadena de montaje de asientos para el nuevo modelo de Citroen en Valladares, con las tareas de ayudante en un restaurante de Vigo y el cuidado de un bebé de tan solo cuatro meses y medio de unos conocidos.

Su día empieza a las 04.00 de la madrugada cuando tiene horario de mañana en la cadena de montaje, en la que está hasta las 15.00 horas. Al restaurante entraría a las 20.00 hasta las 01.00, y en el caso de tener horario de tarde en su empleo en automoción, cuida del bebé por la mañana, una tarea para la que tiene que estar en pie a las 06.00. "Duermo cuatro horas y media y, hace tiempo, cuando trabajaba de camarera, apenas tres. De momento soy joven y aguantaré lo que me echen, con la automoción podría vivir tranquilamente pero es un trabajo que tienes una semana y a la siguiente no lo sabes, por eso hago otras cosas que me ayudan a tener una "hucha" por lo que pueda pasar", afirma.

Su verdadera vocación y para la que se está formando con un grado superior en el IES de Chapela, es la educación, y en un futuro quiere que su única ocupación sea la de ser profesora. "Enseñar para mí es vocacional y me gustaría trabajar sobre todo con los niños que tienen necesidades especiales, con aquellos que tengan autismo, por ejemplo", dice ilusionada.

Asegura que para pluriemplearse hay que tener las cosas muy claras y que no es una decisión que deba tomarse a la ligera. "Lo primero que tiene que estar presente son las ganas de trabajar y hay que ser consciente de que no es nada fácil unir un trabajo con otro. Muchas veces llego a la mitad de la semana y no puedo más, por lo que es importante saber por cuánto tiempo se quiere mantener este ritmo de vida", explica.

El poco tiempo libre que le queda durante el día se lo dedica a su perra e intenta pasar con su pareja el mayor tiempo posible. Esta es una tarea complicada ya que su novio trabaja en hostelería y sus horarios de trabajo son largos y cambiantes. "Él sale a unas horas complicadas por la tarde y necesita descansar antes del turno de noche. Algún domingo nos cuadra de poder disfrutar el uno del otro, pero llevamos bien la situación porque sabemos que es solo durante una temporada y pronto podremos tener nuestras vacaciones", aclara. En septiembre retomará los estudios y se casará el verano que viene.

Javier Barciela: "El tiempo que ocupo trabajando es el mismo que paso viviendo, este es mi estilo de vida" - Es guía turístico y dueño de cuatro negocios

El vigués posee el título de guía oficial de turismo de Galicia y combina esta actividad desde que tenía 21 años (ahora 35) con el emprendimiento, ya que dirige cuatro negocios: un restaurante, una tienda de bolsos y dos tiendas de ropa interior masculina. Hace años abrió también una pastelería y entre medias ejerció como actor y guionista.

"Trabajo los siete días de la semana casi 20 horas al día y el tiempo que no duermo, trabajo. Me voy a la playa un domingo a descansar y realmente sigo trabajando porque me llevo las rutas turísticas para estudiarlas o los libros de cuentas de los negocios", comenta. Su día a día comienza habitualmente a las 08.00 y termina cerca de las 00.00.

"Primero voy a los negocios a ver como están, entre medias me tomo un café y después si tengo ruta turística la hago por la tarde. Cuando termino vuelvo a los negocios, y el momento en que se echa el cierre es cuando me pongo en solitario a vigilar los pedidos", afirma. Sus días pueden variar, ya que no desempaña su labor de guía solo en Galicia, sino que también acompaña a grupos por Rusia, Bélgica o África, entre otros destinos.

Barciela indica que el pluriempleo está bien porque "si se cae una de las columnas económicas siempre hay otra" pero apunta que no todo el mundo vale para llevar este modo de vida. "Tienes que saber pasar página en cada momento y poner todas tus energías en el proyecto concreto que estás haciendo en cada hora del día. El problema es alcanzar el equilibrio, al principio tenía la cabeza revolucionada porque me costaba separar los empleos, pero ahora ya no", asegura.

El vigués reconoce que "estaría bien no tener tantas ocupaciones laborales" y que "estaría más tranquilo teniendo menos negocios", pero que no puede evitar vivir así porque "lo lleva en la sangre". Sobre la conciliación de la vida laboral y personal, explica que no le supone un inconveniente, porque actualmente su pareja trabaja con él y cuenta que cuando sus amigos quieren verle van a visitarle a alguno de sus negocios porque saben a ciencia cierta que le encontrarán allí salvo que esté fuera de viaje con algún grupo.

Barciela de momento confiesa que no tiene la intención de abrir más negocios en un futuro cercano, pero no descarta que en unos años en uno de sus viajes internacionales le inspire algún local o iniciativa y vuelva a emprender en Vigo. La palabra vacaciones no es muy usual en su vocabulario, pero cuenta que a veces que no tiene mucho trabajo se toma algún día o se va fuera si surge algún puente, pero que para nada eso es lo habitual en su vida diaria.

Lucía Blanco: "No me importa tener dos trabajos a la vez, pero estaría bien algo de tiempo libre el fin de semana" - Trabaja en un local de fiestas infantiles y en el servicio de madrugadores de un colegio

Actualmente la viguesa de 22 años está desempleada, pero desde septiembre de 2017 hasta el pasado junio combinó su empleo en un local de fiestas infantiles con otro en el aula de madrugadores de un colegio público. Además, hace un mes ejerció de monitora de niños en un campamento en Redondela.

Su rutina diaria comenzaba a las 06.30 de la mañana, ya que a las 07.30 tenía que estar con los niños del colegio jugando y dándoles el desayuno mientras no comenzaban sus clases a las 09.00. Por la tarde, iniciaba su jornada en la sala infantil a las 16.30 hasta las 21.00 incluidos los sábados y domingos en los que el horario se ampliaba a mañana y tarde. "Trabajé por necesidad y porque no iba a estar en casa sin hacer nada. No dediqué el tiempo suficiente al estudio en su momento y lo que hacía me daba para vivir", asegura.

Otra de las razones por las que desempañaba más de un empleo era porque se independizó y actualmente vive con su pareja y quería gozar de su propia autonomía y dinero. Hace años empezó un grado que no le convenció y un ciclo de secretariado que abandonó porque era muy difícil de combinar con su vida laboral. "Antes no tenía mucha vida social y si quería ir un viernes o un sábado a tomar algo iba con la mentalidad de que tendría que madrugar al día siguiente. No me importaba tener dos trabajos pero estaría bien tener algo de tiempo libre el sábado o el domingo para poder compartirlo con mi entorno o mi pareja", dice.

Sus planes de futuro se centran en septiembre, cuando comenzará el Grado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Universidad de Vigo (Uvigo), una pasión que surgió a raíz de unos conflictos que tuvo en uno de los lugares donde trabajaba. "Por unos problemas que tuve en una empresa en la que estaba contratada, me metí de lleno en el mundo de las relaciones laborales. Vi que me encantaba y supe que me quería dedicar a eso y me matriculé", indica.

Además de sus futuros estudios, tiene claro que no quiere abandonar la vida laboral y está mandando su currículum a locales de fiestas infantiles para combinar esa tarea y el grado.