López Veiga aboga por volver a ceder As Avenidas a O Marisquiño

El accidente durante el último concierto de O Marisquiño no altera los planes del Puerto de Vigo, que volverá a acoger, si los muelles están en buen estado, la próxima edición del festival de deporte urbano. El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, mantiene su disponibilidad a ceder el espacio de As Avenidas si se repara la zona dañada por el derrumbe y se examinan el resto de instalaciones. "El año pasado tomamos la determinación de restringir al máximo los eventos en el entorno del Náutico con dos excepciones, el Vigo SeaFest y O Marisquiño, y la postura no ha cambiado en absoluto", apunta.

En este sentido, espera la solicitud de los promotores de ambas citas en los próximos meses. Lo que sí extremará de cara al verano de 2019 son los requisitos que deberán tener sus respectivos planes de autoprotección. Que los dos festivales puedan seguir celebrándose en As Avenidas dependerá de la reforma del paseo derrumbado y de que el resto de infraestructuras pasen los pertinentes controles de seguridad a los que serán sometidos.