Homenaje a los heridos en el vídeo resumen de la 18ª edición del festival

La organización de O Marisquiño ha difundido un vídeo dirigido por Manu Viqueira y titulado No more con imágenes de esta edición en el que al final, sobre un fondo negro, se rinde su particular homenaje a los más de 400 heridos en el accidente del 13 de agosto con esta mención: "Dedicado a todos los heridos del accidente, y a los que nos han mostrado su apoyo y solidaridad".