Los armadores urgen al Puerto una revisión a fondo del resto de muelles tras el derrumbe

Vista aérea del Puerto de Vigo y del paseo de As Avenidas desde el monte de A Madroa. // Marta G. Brea

Un control "exhaustivo" que abarque todos los muelles de la ciudad. La Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) quiere que el accidente de O Marisquiño, en el que resultaron heridas más de 470 personas, sea un "toque de atención" para que las administraciones extremen los cuidados en el litoral vigués. Para ello enviarán, si no lo hace antes la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo, de la que también son miembros, una solicitud formal a la Autoridad Portuaria para que realice un análisis del resto de infraestructuras costeras del límite municipal, algo que aclara que ya le trasladaron de manera "extraoficial" en "múltiples ocasiones". Dicha petición también será remitida al Concello tras lo sucedido en As Avenidas, donde todavía no está claro qué administración debía acometer el mantenimiento del paseo. "Es muy importante revisar la zona hundida y el resto de muelles porque pueden estar afectados por la corrosión, y debe hacerse a la mayor brevedad. Hay que agilizar los trámites y poner los remedios que sean necesarios para transmitir seguridad a los vigueses y turistas", exige Javier Touza, presidente de Arvi, que añade que "es esencial mantener la fachada litoral en buen estado porque es la primera imagen de la urbe olívica que reciben los miles de cruceristas que llegan".

En este sentido, el máximo mandatario de los armadores entiende que la prioridad es conocer quién debe revisar el estado de la estructura dañada y aclarar qué sucedió para que colapsase el hormigón bajo el paseo de madera. "Pasó ese día como podía haber sido dos semanas antes, durante el último Vigo SeaFest o dentro de seis meses", señala Touza. Para él es fundamental que los trabajos de inspección no se limiten a la zona hundida. "Hay que prevenir cualquier tipo de infortunio que pueda llegar por no revisar otras áreas del espacio portuario".

Al margen de la investigación sobre el derrumbe del paseo que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vigo, los armadores instan a las diferentes administraciones a acometer la reparación del muelle en As Avenidas. "Los trabajos no se pueden demorar en el tiempo. No podemos tener la zona tal y como está ahora muchos meses más", apuntan. El alcalde Abel Caballero anunció la semana pasada que ya tenía el compromiso por parte de Fomento para restaurar la zona afectada por el hundimiento de la estructura de hormigón.

Trabajos constantes

Desde Praza da Estrela aseguran que la petición de los armadores será atendida, pero explican que ya existe un equipo de mantenimiento permanente que analiza el estado de todas las infraestructuras portuarias. Sin ir más lejos, su presidente, Enrique López Veiga, señala que ahora mismo hay hasta tres pantalanes cerrados entre el astillero vigués Hijos de J. Barreras y la lonja porque no superaron el último control debido a su mal estado. "Se hacen estudios constantemente en muelles, rampas y todo tipo de estructuras del borde litoral", apunta el presidente de la Autoridad Portuaria, que especifica que no se hizo en As Avenidas porque "el convenio de "Abrir Vigo al Mar" aclara que esa labor la debe hacer el Concello". Por su parte, el gobierno local mantiene que ese muelle es "portuario náutico-deportivo", competencia por lo tanto del Puerto.

La Cooperativa de Armadores organizó el pasado mes de julio el festival Vigo SeaFest, que debería regresar a la zona del Náutico el próximo verano. Touza asegura que solo lo hará si se garantiza la seguridad de todos los asistentes. "Para nosotros es la única prioridad. Es cierto que al ser un evento de homenaje al mar su lugar está en el entorno portuario, pero si no puede ser en el mismo espacio que los dos últimos años buscaremos otro", apunta el presidente de Arvi, que insta a las administraciones a que no escatimen en gastos para acometer la reforma del paseo derrumbado.