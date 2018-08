Más de 200 familias, afectadas en Vigo por el cierre del Punto de Encuentro

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha culpado esta mañana a la Xunta de Galicia por tener cerrado el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Vigo al no tener personal para suplir las vacaciones de los trabajadores del PEF. "Un problema grave que está afectando a 200 familias de Vigo", ha incidido Caballero.

Se trata de un espacio neutral que las familias separadas utilizan habitualmente para que se desarrollen las visitas de los menores con el progenitor que no ostenta la custodia. El PEF de Vigo llevado cerrado, según Caballero, desde el pasado día 13 de agosto y "así seguirá hasta el 28 de este mes".

El alcalde ha lamentado que la Xunta de Galicia no haya tenido en cuenta las vacaciones de los trabajadores y no haya obligado a la empresa que tiene la concesión del PEF a contratar personal adicional en el periodo vacacional para evitar su cierre. "No les compensa económicamente", ha finalizado Caballero en relación a los motivos por los que no contratan más personal.