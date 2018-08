La organización garantiza una nueva edición y confía en seguir en Vigo: "No barajamos otra opción"

El público volvió a abarrotar As Avenidas durante los tres días del festival. // A. Villar

La organización de O Marisquiño confirmó ayer que el festival seguirá adelante en 2019. Lo hizo con un comunicado en el que apunta que deben cumplir "con los compromisos adquiridos con las federaciones internacionales así como con su público y el deporte urbano" sin terminar de aclarar si lo hará en Vigo, aunque "no baraja otras opciones".

Fuentes de la organización consultadas por este diario aseguraron que la ciudad olívica continúa siendo su principal prioridad para el próximo verano y ni siquiera se han replanteado otras opciones en caso de que el festival no encontrase espacio en la urbe 18 años después y tras convertirse en uno de sus eventos más multitudinarios. Los promotores están a la espera de conocer la disponibilidad de la zona de As Avenidas, lugar que acoge el evento desde hace más de una década.

El derrumbe de parte del paseo hace ahora ocho días - tras colapsar el hormigón que sostenía el entramado llevándose consigo a cientos de jóvenes- y la necesidad de revisar el estado de toda la estructura y acometer las obras necesarias para su reparación, si fuera necesario, dejan en el aire la posibilidad de que el espacio esté disponible. Además, la Autoridad Portuaria debe dar el visto bueno a la celebración del festival, que al igual que ocurre con el Vigo Sea Fest necesita ocupar todo el recinto del paseo. Desde el Concello están "a la espera" de saber que la zona de As Avenidas esté disponible y de que la Autoridad Portuaria autorice la celebración del festival en ese emplazamiento antes de buscar algún plan b.

Si el entorno del Náutico no estuviese libre, los organizadores, de la mano del gobierno local y Diputación de Pontevedra, deberán encontrar otra ubicación que garantice su continuidad en la ciudad olívica. Hay que recordar que las tres partes firmaron en 2016 un convenio de tres años, al que se sumará Zona Franca en 2019, para que O Marisquiño se celebrase en Vigo.

El festival de deporte urbano nació en Samil a comienzos de siglo y la organización, tal y como adelantó FARO, ya estudió a finales del año pasado la posibilidad de trasladar alguna de las pruebas al arenal vigués ante la falta de espacio en el entorno del Náutico. Finalmente no fue necesario y pese a que se incorporó un nuevo deporte (baloncesto 3x3) todo se celebró en As Avenidas. Ese podría ser uno de los posibles emplazamientos disponibles en la ciudad en caso de que la zona portuaria no estuviese habilitada.

A día de hoy los promotores del festival no tienen constancia de que la próxima edición tenga que cambiar de lugar, aunque están abiertos a estudiar todas las opciones que les planteen las administraciones para tratar de encajar una cita que atrae a decenas de miles de visitantes cada mes de agosto y llena los hoteles de la ciudad durante todo un fin de semana.

Establecer "responsabilidades"

Por su parte, la organización de O Marisquiño reitera también su "colaboración" con la Justicia. El Juzgado de Instrucción 3 de Vigo le requirió -al igual que a Concello y Puerto- diversa documentación entre la que se incluye su plan de autoprotección o seguridad prevista para el evento. Sus promotores confían en que estas investigaciones "puedan aclarar las causas de lo sucedido" así como establecer las "oportunas responsabilidades". Lo cierto es que tanto a los responsables de seguridad como al promotor del festival ya les fue tomada declaración. Defienden haber cumplido con todas las obligaciones legales y de seguridad "necesarias" para desarrollar un evento de estas características.

El comunicado celebra la recuperación de los heridos -tan solo uno permanece ingresado en el hospital- y destaca "el gran trabajo" del personal del propio festival en los instantes posteriores al siniestro, cuando activó el plan de autoprotección que habían elaborado ante posibles accidentes. La organización pone en valor la actitud de los asistentes al concierto y la labor de los voluntarios que socorrieron a los heridos tras el derrumbe del paseo.