O Marisquiño tardará tiempo en olvidar el año que alcanzó la mayoría de edad. El accidente del festival de cultura urbana en el que resultaron heridas más de 400 personas después de venirse abajo parte del paseo en el que celebraba el concierto de Rels B en su último día de celebración empañó una edición que la organización, fiel a su costumbre, ha resumido en un vídeo en el que recoge los mejores momentos del fin de semana.

Son tres minutos en los que se condensan las principales pruebas deportivas (skate, BMX, brakedance...) que a lo largo de tres días se celebraron en el Paseo das Avenidas y que atrajeron otro año más a miles de visitantes a la ciudad. Con la banda sonora de The Qemists y bajo el título de No More, la organización de O Marisquiño muestra filigranas, trucos y los mejores instantes de un festival marcado por la polémica cancelación del concierto de Yung Beef y el accidente en el Puerto de Vigo que provocó un "goteo" de heridos bajo el "inestable" paseo.

Precisamente, el vídeo resumen de O Marisquiño 2018 está dedicado a los más de 450 heridos que recibieron atención médica el día del accidente. "Dedicado a todos los heridos del accidente y a los ue nos han mostrado su apoyo y solidaridad", escriben en inglés y español en el cierre de la grabación.

O Marisquiño piensa ya en el 2019

La organización de O Marisquiño confirmó ayer que el festival seguirá adelante en 2019. Lo hizo con un comunicado en el que apunta que deben cumplir "con los compromisos adquiridos con las federaciones internacionales así como con su público y el deporte urbano" sin terminar de aclarar si lo hará en Vigo, aunque "no baraja otras opciones".

Fuentes de la organización consultadas por FARO aseguraron que la ciudad olívica continúa siendo su principal prioridad para el próximo verano y ni siquiera se han replanteado otras opciones en caso de que el festival no encontrase espacio en la urbe 18 años después y tras convertirse en uno de sus eventos más multitudinarios.



Accidente de O Marisquiño: el Puerto culpa a la organización

La Autoridad Portuaria de Vigo responsabilizó ayer a la organización de O Marisquiño del desplome del paseo por no inspeccionar y valorar los riesgos de las infraestructuras donde se desarrolló el evento. El Puerto respondía así al festival que lamentó, horas antes, que se pusiese en duda "la existencia de un plan de autoprotección o su responsabilidad en la revisión de las infraestructuras públicas". El derrumbe de una zona del muelle donde se celebraba el concierto de cierre provocó más de 400 heridos.

La oficina de atención a las personas accidentadas en el derrumbamiento de O Marisquiño hace más de una semana se instalará en el Concello en pocos días. Así lo anunció ayer el alcalde, Abel Caballero, al mismo tiempo que hizo hincapié en que el teléfono especial habilitado para los afectados está disponible las 24 horas, al igual que el departamento de objetos perdidos de la Policía Local en Balaídos. Las personas que se encuentren entre los más de 400 heridos, contarán con técnicos y jurídicos para apoyarles y darles las indicaciones necesarias.

La comisaría de la Policía Nacional de Vigo ya tiene 52 denuncias de personas afectadas. A las registradas en las dependencias de la calle Álvaro Cunqueiro habrá que sumar las que se están presentando en sede judicial, por lo que en total podrán ser casi 60.