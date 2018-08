El BNG solicita una comisión de investigación en el Parlamento sobre el accidente

"Es lamentable, penoso y una falta de respeto a las víctimas el espectáculo partidista que han dado durante la última semana el PSOE y el PP con acusaciones cruzadas". Así se refirió ayer la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, a la manera de actuar de los diferentes partidos frentes al suceso de O Marisquiño.

El BNG remitió una propuesta a la oposición en el Parlamento de Galicia para solicitar la creación y puesta en marcha de una comisión de investigación para esclarecer las causas que provocaron el hundimiento del muelle de As Avenidas."Las instituciones no deben mirar para otro lado tras este gravísimo accidente. Tanto el Ayuntamiento de Vigo como la Autoridad Portuaria tienen responsabilidad directa", afirmó Pontón en rueda de prensa acompañada del diputado Luis Bará. Sobre quien debe hacerse cargo de lo ocurrido, Pontón puntualizó que eso corresponde "a quien autorizó el evento y a quien sabía que había una infraestructura en mal estado y no puso remedio". "Las instituciones deben estar a la altura de las circunstancias", concluyó tajante.