Así puedes alquilar un coche en Vigo por solo un euro

Las posibilidades de negocio surgidas del entorno digital siguen sorprendiendo y muchas veces no por ofrecer algo espctacularmente novedoso, sino por facilitar o abaratar algo que hace unos años resultaba impensable. Y una de estas opciones es la que se está empezando a hacer cada vez más frecuente: alquilar un coche durante 24 horas por solo un euro.

Por esta cantidad ya se puede alquilar de un coche en Vigo, al igual que en otras muchas ciudades europeas. Da igual que el modelo sea de alta gama. El precio seguirá siendo el mismo. ¿Dónde está el truco? Sencillo. Las casas de alquiler necesitan frecuentemente enviar de una oficina a la de origen un coche que fue alquilado para un trayecto entre distintas localidades. Pagar a un conductor para que lo devuelva al punto de partida o un tráiler resulta caro. Así que las empresas han empezado a ofertar estos vehículos para que ser un particular quien lo haga a cambio de un precio simbólico.

Por un euro estas empresas ofrecen 24 horas de alquiler. Los destinos desde Vigo son variados, pero lo más habituales son los aeropuertos de Madrid, Oporto o Santiago. Lo mismo ocurre a la inversa. Es desde estas ciudades desde donde suelen aparecen más coches disponibles dentro de esta oferta.

Ante esta oportunidad de negocio han aparecido webs especializadas. Encontrarlas es fácil en cualquier buscador escribiendo "alquiler one way un euro". Después solo hace falta introducir en el buscador de la página en cuestión el punto de partida y el de llegada. Si las empresas tienen coches pendientes de ser 'trasladados' para esas fechas, 'voilà', el coche es tuyo. Si no, siempre se podrá dar de alta un alerta que avisará en caso de que alguna unidad aparezca a última hora.

Por lo general estas ofertas funcionan como lo hace buena parte de los alquileres generales. Así, el coche se recoge con el depósito lleno, tal y como se deberá devolver, por lo que el coste del combustible corre por tu cuenta. El seguro es con franquicia y si quieres despreocuparte tendrás que pagar un extra para tenerlo cubierto a todo riesgo. En cuanto al kilometraje, está normalmente limitado a la distancia existente entre los dos puntos más un margen que cubra eventuales circunstancias. Como ejemplo, para beneficiarse de esta oferta entre Vigo y Madrid, las condiciones incluyen algo más de 700 kilómetros para hacer los 590 que las separan.