Accidente en O Marisquiño | "Hice seis viajes en mi zódiac para sacar a la gente; había niños con brechas en la cabeza"

Lo que debería haber sido un fin de fiesta tranquilo se convirtió en una serie de frenéticos viajes en una lancha neumática para tratar de sacar al mayor número posible de heridos del agua. El marinero Darío Cedrés estaba en el edificio del Real Club Náutico en As Avenidas cuando recibió el aviso de lo sucedido en el muelle situado junto a El Tinglado. No se lo pensó dos veces y acudió al lugar. "Lo primero que me dijeron es que había muchos jóvenes en el agua y por eso cogí mi embarcación", señala Cedrés, que reconoce el impacto que le causó el sonido de las víctimas. "Había un escenario justo al lado de donde estaba y en cuestión de un segundo pasé de oír la música a solo escuchar gritos de heridos".

Ya junto al muro derrumbado se dio cuenta de la gravedad de lo sucedido. "Había niños con brechas importantes en la cabeza o en la espalda y que estaban sangrando en abundancia", relata este marinero, que subió en su barca a decenas de damnificados. "Hice alrededor de 5 o 6 viajes y en cada uno llevé a 8 o 9 personas", apunta. A todos ellos los dejó a salvo en dos muelles cercanos, donde eran recogidos por voluntarios que los ayudaban a recuperarse. "La colaboración de todos los presentes fue muy importante para que todos los heridos saliesen de la mejor manera posible", indica.

Otra de las imágenes que se quedaron en su retina fue la de las víctimas amarradas a la barandilla del paseo para no caerse al agua. "Había mucho, mucho pánico en sus caras", asegura.