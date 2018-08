La madre de una menor herida: "Que esto no quede en el olvido"

Dolores Pintos, madre de una de las jóvenes heridas en el derrumbe del muelle demandó, tras abordar al alcalde Abel Caballero a la salida de una visita en el cuartel de la Guardia Civil, "que esto no quede en el olvido" y que "se haga justicia", porque "tiene que saberse quién fue el responsable" .

"Mi hija pasó el peor momento de su vida. Que esto no quede en el olvido, y la jueza, que haga justicia. No queremos dinero, solo que se sepa quién es el responsable, da igual el color político, pero que la gente sepa por qué se partió el cemento", recalcó esta vecina.

La menor de 16 años sufrió un golpe leve en la cabeza y un esguince en un pie. Esta madre confirmó que su hija acudió al hospital al día siguiente del siniestro porque, en el momento, la joven "ni siquiera se dio cuenta de que le dolía el pie". "Iré a presentar denuncia, iré con mi hija porque se lo debo, y ella me lo pidió. Me insiste en que hay que denunciar. Cuando pude contactar con ella no paraba de llorar, estaba histérica", reiteró Pintos.