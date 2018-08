Accidente en O marisquiño | Sinaí Giménez impulsa una plataforma de afectados al estar su hijo entre los heridos

La Asociación de Afectados e Indignados por el Accidente Imprudente de O Marisquiño, la cual se constituirá hoy bajo presidencia de Sinaí Giménez, se personará en la causa abierta por el juzgado número tres de Vigo como acusación particular por el episodio del derrumbe de una pasarela de hormigón y madera.



El portavoz que se ha puesto al frente, porque su hijo de doce años fue una de las víctimas, ha explicado que el objetivo es que sea similar a las plataformas creadas en el caso del Madrid Arena o del propio accidente de Angrois, protagonizado por el Alvia que descarriló en Santiago de Compostela.





OFICIAL ; SE ACABA DE ACORDAR LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS E INDIGNADOS DEL ACCIDENTE IMPRUDENTE DE O MARISQUIÑO EN VIGO , LOS OBJETIVOS SON EXACTAMENTE Y PRÁCTICAMENTE LOS MISMOS QUE LOS AFECTADOS DEL MADRID ARENA O EL DE TREN EN SANTIAGO DE COMPOSTELA — SINAI GIMENEZ : OFICIAL (@Sinai_Gimenez) 17 de agosto de 2018



Giménez se ha mostrado especialmente crítico con el alcalde de la ciudad viguesa, el socialista Abel Caballero , al que acusa de conocer el estado de ese paseo, el cual ya "no era apto ni siquiera para andar", por lo que no entiende la celebración de un concierto allí, dado que "la imprudencia ha podido acarrear graves consecuencias"."Afortunadamente no ha habido muertos, pero de forma directa es culpable" del saldo de heridos y hay "una responsabilidad política clara", ha señalado Sinaí.Por último, ha informado de que habrá un correo electrónico y un número de teléfono a disposición de todos aquellos que quieran adherirse o informarse y que contarán con la asistencia de un servicio jurídico de Madrid, que trabaja ya enha avanzado.El suceso ocurrido la noche del pasado domingo tuvo como resultado más de 467 personas heridas de distinta consideración, todo ello tras el desplome del suelo en el Parque de As Avenidas.