San Roque, fervor y verbena

"Me he sometido a diversas operaciones y vengo cada año a pedirle al santo que me ayude a seguir superándolas". Conchita es una de tantas fieles que acuden cada 16 de agosto a la única romería tradicional que se celebra en el casco urbano de Vigo. Miles de devotos se congregaron ayer en la Finca de San Roque y sus inmediaciones para exhibir su devoción por el santo, conocido como el "milagreiro".

Luis Quinteiro, obispo de la Diócesis Tui-Vigo, ofició -como es habitual- la Misa Mayor que se celebró a las 12.00 horas en la explanada del pazo bajo un sol abrasador, que no resultó ser un impedimento para que numerosos adeptos se perdieran la gran cita previa a la esperada procesión. Acompañaban a Quinteiro sobre el altar la música de la Coral da Irmandade de San Roque, autoridades locales entre las que destacaba la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y las tallas de San Roque -sobre las que cientos de fieles pasaron sus pañuelos para pedirle al santo que los cure- y Santa Rita.

Al finalizar la eucaristía, las imágenes de los santos descendieron del altar alrededor de las 13.00 horas para iniciar la procesión sobre hombros de los miembros de la Hermandad de Devotos de San Roque.

"Vengo a la romería por las gracias del santo y porque es tradición familiar ya desde hace muchos años", explica Conchita, una de la incondicionales de esta festividad, en la que además de actos religiosos también hay cabida para la gastronomía y las actuaciones musicales. Hoy son la Orquesta Alaska, Pa ti na ma y la Blues Band, Os Podridos y Herdeiros dos Morenos los que pondrán la nota musical al festejo.

José Antonio es otro habitual y confiesa que la razón por la que acude es el fervor de su mujer, pero que la verbena es su principal atractivo y lo que le hace repetir. Asegura que no cambiaría nada de las fiestas, que "están perfectamente tal y como se organizan". El entorno está repleto de puestos gastronómicos en los que triunfan las sardinas, el churrasco, el pulpo y, cómo no, el vino. Sin olvidar los tradicionales puestos de rosquillas que caracterizan a cualquier fiesta popular.

Asunción y Álvaro se estrenan este año en San Roque. Ella es española residente en Venezuela, ha venido de vacaciones a casa de unos viejos amigos y, de paso, "disfrutar juntos de la festividad". En el caso de Álvaro, le atrajo la idea de conocer esta romería única. Viene desde Santiago para vivirla con sus familiares y lo que más le llama la atención es el "buen ambiente", que además es "para todas las edades".





Conchita - Vigo

"Vengo por las gracias del santo milagreiro"







José Antonio - Vigo

"Las fiestas están muy bien organizadas"







Álvaro - Santiago de Compostela

"Buen ambiente para todas las edades "