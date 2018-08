Psicólogos y psiquiatras aconsejan a las víctimas que se enfrenten a lo sucedido

Decenas de heridos, el pasado domingo, atendidos por los servicios de emergencia en As Avenidas. // A.V.

Los moratones se borran en días, los huesos fracturados se sueldan con el paso de las semanas y los traumatismos más severos pueden desaparecer en unos meses. El rastro físico que dejó el accidente del pasado domingo durante un concierto en O Marisquiño tiene fecha de caducidad. No así el emocional. Muchos de los afectados en el derrumbe del paseo portuario pueden sufrir trastorno de estrés postraumático (TEPT), algo que debe ser tratado con celeridad para que no vaya a más. Psicólogos y psiquiatras aconsejan a las víctimas que se enfrente a lo sucedido en el Náutico para tratar de recuperar su día a día habitual lo antes posible. "Es importante que no se alejen de su miedo. Hay que impedir que la fobia a eventos similares se asiente en su vida", asegura Alejandro Torres, psicólogo clínico vigués. En este sentido ofrece consejos como acudir a otro concierto y situarse en una posición más alejada o dar un paseo por una zona cercana. a la del derrumbe.

Los principales síntomas que produce el estrés postraumático son flashbacks, insomnio o pesadillas, sensación de soledad o sentimiento de culpa y preocupación. Torres aconseja que aquellos que noten algunos de ellos acudan a un especialista. "Es importante cogerlo a tiempo para iniciar un tratamiento específico", comenta el psicólogo clínico, que especifica que el mismo "no tiene porque ser muy duradero". Una de las técnicas a la que se pueden someter los afectados, tal y como asegura Torres, es la conocida como EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por los Movimientos Oculares), que consiste en una serie de movimientos oculares voluntarios que reducen la intensidad de la angustia de los pensamientos negativos.

El psiquiatra Tiburcio Angosto coincide en la necesidad de pedir ayuda profesional si los síntomas no desaparecen a los quince o veinte días de producirse el accidente. "Son situaciones inesperadas y el shock pude durar un tiempo. Es importante saber que las personas estamos capacitadas para superar este tipo de sucesos", comenta.

Para él, el hecho de que lo sucedido ocurriese durante una actuación musical de un festival veraniego es algo positivo a la hora de enfrentarse a ello. "No es un hecho que les afecte en su día a día como podría ser un accidente laboral. Por fortuna no tenían que ir a otro concierto al día siguiente", indica.

Ambos expertos coinciden en que la solución al posible estrés postraumático no llega midiéndose a él de manera individual. El papel de familiares y amigos es muy importante en estos primeros días. "Es fundamental que les llamen, que les animen a hacer cosas... en definitiva, tienen que ayudarles a recuperar la vida que tenían hasta el momento del siniestro", apunta Angosto.

Por otro lado, el Concello pone en marcha hoy mismo la tramitación administrativa para poder participar en un gabinete de atención psicológica destinado a los afectados del derrumbamiento en As Avenidas.





