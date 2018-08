Muñoz acusa al Concello de "ocultar" los informes de seguridad del festival

La portavoz de PP de Vigo, Elena Muñoz, volvió a denunciar ayer que el alcalde Abel Caballero está ocultando información tras cuatro días sin aportar los informes de seguridad relacionados con el festival de O Marisquiño. "No puede seguir esquivando su responsabilidad", criticó. Esta destacó que, "sin tardar ni un segundo más", el regidor debe poner encima de la mesa esos informes. "No vamos a dejar que se siga escondiendo y evadiendo su responsabilidad. Y si no lo hace, iremos hasta el último lugar para que los vigueses sepan lo que sucedió", avisó.

La portavoz popular resaltó que "el alcalde parece haber entrado en pánico", como -a su juicio- demuestra la prohibición, "en el último momento", para habilitar los puestos del mercadillo de San Roque. Muñoz se preguntó por qué se esperó al último día para solicitar el plan de emergencias, y por qué esta solicitud no se realizó en años anteriores. "Por supuesto que lo primero es garantizar la seguridad, pero parece que no lo era para el alcalde hasta hace unos días. A la comisión de fiestas se les pide una documentación en el último segundo que no se les había pedido en años anteriores. Es una gravísima irresponsabilidad", resaltó.

Muñoz insistió en que el Ayuntamiento era consciente de las deficiencias en el mantenimiento del paseo de As Avenidas.