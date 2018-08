La UVigo, de nuevo a las puertas del club de 500 mejores universidades del mundo

La UVigo ha vuelto a quedarse -por sexto año consecutivo- a las puertas de entrar en el prestigioso club de los 500 mejores centros universitarios del mundo, según el ranking de Shanghái (Academic Ranking of World Universities). De las tres universidades de la comunidad, solo la de Santiago forma parte de ese codiciado medio millar.

Es el sexto año consecutivo que la Universidad de Vigo no está incluida en la lista principal y no consigue revalidar los puestos 490 y 487 de 2011 y 2012, respectivamente, siendo una de las causas principales de este declive los recortes económicos y la falta de apoyo en términos de investigación. Sin embargo, el centro vigués sí que ha sido premiado en otras vertientes. Tanto en el área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, como en el de Ciencias Materiales y la Química, está por delante del 300. En Tecnología y Ciencia Alimentaria presume de la posición 73. A su vez, la UVigo es reconocida por la cantidad de estudiantes internacionales que atrae y, además, se encuentra entre los puestos 151 y 200 de las mejores universidades del mundo con menos de 50 años de antigüedad según "Times Higher Education".

La representante gallega en la lista ARWU es la Universidad de Santiago de Compostela, una de las más antiguas del mundo. Ocupa la posición 488 -la novena más importante del terreno estatal- destacando por su capacidad de investigación:tiene más de 20 institutos y centros de investigación, y otros tres centros orientados específicamente a las ciencias y tecnologías de la vida. Respecto a la edición anterior, descendió casi 100 puestos desde la actualización anterior.

A esta, le acompañan otras nueve universidades españolas capitaneadas por la Universitat de Barcelona en el puesto 179, resultado positivo teniendo en cuenta que España no recortaba hasta el intervalo 151-200 desde el año 2009, en manos de la misma. Le suceden la Universidad Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra y la de Granada en las mencionadas entre el 201 y el 300; la Universitat Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad del País Vasco entre el 301 y el 400; y, por último, la Politécnica de Valencia y la Universitat de Valencia, a ras del medio millar.

Entre las 10 mejores del mundo se encuentran Harvard University -que lidera el ARWU desde sus comienzos con un 100 de puntuación máxima-, Standford University, University of Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, University of California (Berkeley), Princeton University, University of Oxford, Columbia University, California Institute of Technology y University of Chicago. Las universidades inglesas y estadounidenses han cedido ninguna posición desde 2003.

El ranking de Shanghái opera desde hace 15 años definiendo los mejores centro universitarios basándose en una estricta metodología conformada por seis indicadores con los que se busca evaluar la calidad de la educación y de la formación del alumnado, el prestigio del personal docente e investigador, la potencia investigadora , etc. Los parámetros cuantificativos atienden al número de publicaciones en revistas reconocidas, número de citas en los trabajos de sus investigadores, personal o ex alumnado ganador de un premio Nobel, o el rendimiento per cápita de la universidad, entre otros. Unos requisitos que dependen, en gran parte, del contexto socioeconómico que rodea a cada universidad.