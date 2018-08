El PP asegura que hay sentencias judiciales contra el Ayuntamiento por el mantenimiento

La portavoz del PP de Vigo, Elena Muñoz, mostró ayer una serie de sentencias judiciales por el mal estado del paseo de As Avenidas en las que el juez condenaba al Concello por no hacerse cargo de su mantenimiento. "Teniendo en cuenta que la zona no estaba en condiciones nos preguntamos por qué se autorizó un concierto en un sitio en el había una plataforma deteriorada", cuestionó Muñoz, que denunció que "llevamos tres días pidiendo los informes de seguridad que tenía el alcalde en su mano y no nos los han dado".

En este sentido, la edil popular señaló que estas demandas fueron interpuestas por los usuarios contra el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, pero el juez solo condenó al gobierno local. "La resolución judicial es muy clara y dice que son ellos los que deben mantener en perfecto estado el paseo", comentó.