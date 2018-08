Carlos Fernández: "La mayoría silenciosa que no acudió a votar estaba contenta con el Colegio"

- Lo primero, darle la enhorabuena por la victoria en las elecciones. Son ya 20 años en el cargo, ¿resulta complicado mantener las ambiciones?

- Gracias. Realmente no, cuando sabes rodearte de personas y profesionales altamente válidos resulta fácil. En realidad, son ellos quienes me motivan a mi cuando llegan con nuevos proyectos o te hacen sugerencias. Tiene uno la sensación de que no todo está hecho por muchos años que me haya dedicado a la enfermería.

- ¿Cómo valora el resultado en estas votaciones? Hacía mucho que no se medía a un rival

- Así es, la pasada legislatura fue de continuidad puesto que nadie se presentó a la elección. Valoro el resultado muy positivamente, como no puede ser de otra manera. Hemos ganado con mayoría, lo que es un fiel reflejo de las sensaciones que ya teníamos al amparo de las opiniones y valoraciones de muchos colegiados que participan activamente en la vida colegial y así lo manifiestan.

- Lo cierto es que la participación se resintió bastante, ¿cree que fue por la fecha o porque a muchos colegiados no les convencían ambas propuestas?

- Tradicionalmente la participación en las elecciones de los colegios profesionales, y en enfermería suele ser muy baja. La fecha pudo influir, pero era un festivo como suele hacerse para cualquier elección para facilitar el voto, y no teníamos mucho más margen al tener que celebrarlas por la extinción de la legislatura anterior. Creo que la mayoría silenciosa que no acude a votar es porque en general se siente satisfecha con su colegio, de ahí que no exista una movilización masiva de votantes cada vez que tienen lugar elecciones.

- Los colegiados tenían la oportunidad de decantarse por una alternativa o un cambio de rumbo en el Colegio, pero prefirieron mantener el que estaba. ¿Cuáles diría que fueron las propuestas o los hechos que se esconden detrás de su victoria?

- Como he dicho, mi percepción a través de las conversaciones con muchos de los colegiados que participan de la vida de nuestra institución es positiva, se sienten satisfechos en general, y no es para menos teniendo en cuenta el grado de servicios que hemos alcanzado. Nuestra opción era mantener y continuar mejorando con un programa en la línea de mantener la gratuidad de esos servicios, afinar aún más las relaciones del Colegio a nivel institucional en cuanto a sus funciones y dar una mayor visibilidad profesional y al ciudadano de lo que es la enfermería. La otra alternativa era permitir a un sindicato del que otros sindicatos han renegado en su único centro con representación el acceso al colegio de todas las enfermeras de la provincia, la enfermería ha hablado, y lo ha hecho bien.

- Visibilizar la enfermería fue la seña de su campaña y mandato; ¿por dónde pasaría esta pretensión?

- Por un lado es la propia visibilidad de la enfermera como profesional, dentro de la propia enfermería y del sector sanitario; eliminar complejos, darse a valer, poner en valor una profesión que es absolutamente autónoma, de carrera propia y no dependiente del facultativo, sino que se complementan. De otra parte está la ciudadanía, hay mucho desconocimiento sobre nuestra profesión, sus cualidades y el papel real que la enfermería juega en la sociedad. Pondremos en marcha en breve el programa de RCP que imparten enfermeras en los centros educativos de toda la provincia que así lo soliciten, proseguimos con nuestro proyecto de implantación de enfermera escolar, talleres de desfibrilación o primeros auxilios destinados a profesionales en sectores más específicos, presencia en medios asesorando y dando a conocer la enfermería al ciudadano.