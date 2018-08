Seis heridos en O Marisquiño siguen ingresados en los hospitales vigueses

Dos días después del derrumbamiento del paseo de As Avenidas en la madrugada del pasado lunes, seis personas permanecen ingresadas en tres hospitales vigueses. Cuatro (una en la UCI) se encuentran en el Álvaro Cunqueiro, una en Povisa y otra, que fue ingresada la madrugada del lunes, en la unidad de traumatología del Chuvi. La mayoría de ellos presentan lesiones de tipo traumatológico, entre las que se encuentran fracturas de diversos huesos y vértebras y diferentes magulladuras.



A las 18.00 de ayer, habían sido atendidas un total de 442 personas con heridas de distinta consideración derivadas del fatal accidente. En el Hospital Álvaro Cunqueiro (que reforzó personal para ayudar a los accidentados) fueron atendidos 199 pacientes, 57 en el PAC de Vigo, 4 en el PAC de Redondela, 109 en Povisa, 26 en Fátima, 11 en el Hopital de Montecelo, 7 en el Castro, 1 en Concheiro, 4 en Domínguez y 24 en el punto de atención del 061.



A su vez, entre las entradas de urgencias registradas el lunes 13 de agosto entre las 00.00 y las 23.59 horas, 189 fueron derivadas de afectados por el hundimiento del paseo.









Luis Bellido - Fractura de tibia y peroné

"Estaba todo oscuro y la gente gritando, pensábamos que íbamos a morir"

Luis Bellido, de tan solo 13 años, ya descansa en su casa desde que ayer le dieron el alta en el Hospital Povisa. Cuando se produjo el derrumbamiento estaba apoyado en la valla del paseo esperando por unos amigos. "Caí encima de una roca y un chico de 20 años me cayó encima. Estaba todo oscuro y la gente gritando, pensábamos que íbamos a morir", relata con entereza. El vigués reconoce que "no tuvo tiempo casi ni a llorar" cuando estaba en el agujero, ya que solo trataba de que el chico que tenía encima no le aplastase.

"Noté que subía el agua entonces tiré de la pierna para sacarla de entre dos maderas. Cuando lo conseguí no la podía mover, pero levanté los brazos para pedir ayuda y ya me sacaron", afirma. Bellido sufrió la rotura de la tibia y el peroné y ayer fue intervenido para colocarle ambos huesos. Estará escayolado mes y medio y no tiene móvil porque lo perdió en la caída.