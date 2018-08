Muñoz culpa al gobierno local: "Todo Vigo sabe cómo estaba ese paseo"

La edil popular Elena Muñoz ha solicitado por escrito al Concello de Vigo el acceso a la totalidad del expediente de lo sucedido durante la última noche de O Marisquiño, cuando la estructura de hormigón que sostenía el paseo de madera se hundió provocando un accidente que dejó más de 300 heridos. También recordó que ya había denunciado en reiteradas ocasiones "el estado de deterioro" de los tablones de madera y las losetas del paseo de As Avenidas, así como su "falta de mantenimiento".

La última vez que la concejala y líder del PP de Vigo alertó sobre el estado de la pasarela fue la semana pasada, "esperando que no hubiese ningún incidente, aunque desgraciadamente se ha producido". Ahora, se pregunta "no solo por qué no lo arreglaron, sino con qué garantías se autorizó allí la celebración de un concierto".

Muñoz exigió ayer respuestas y "toda la información disponible" sobre si se hicieron todas las comprobaciones y medidas de seguridad para la realización del concierto "en esas condiciones lamentables". La portavoz apuntó al Concello como órgano competente para autorizar y otorgar la licencia del evento, por lo que ha requerido los informes de los técnicos que analizaron la carga que podía soportar el paseo o el control del aforo, entre otros documentos.

Además, consideró que, al tratarse de un evento que congrega a más de 100.000 personas, el Gobierno local les debe "máxima transparencia", que afirma que se puede conseguir poniendo "todos los documentos a disposición del público".

La líder de los populares avanzó que el PP ha demandado una reunión urgente de la junta de portavoces con el alcalde de Vigo para que "explique exactamente todos los pasos que se dieron de cara a la concesión de la licencia para la celebración del evento".