Un "milagro" evita el peor fin de fiesta

"La gente se nos caía encima, no había luz y teníamos tierra en los ojos y la boca. Estábamos sepultados y los minutos se nos hicieron horas. Pensé que de allí no salía. Fue un susto terrible". Todavía angustiada y tras una noche "sin pegar ojo", Lucía, una joven viguesa de 16 años, relataba ayer el accidente. Se encontraba con cuatro amigas en la zona de la pasarela más próxima al escenario que se desplomó sobre el mar y pudo volver a la superficie gracias a la solidaridad de los asistentes al concierto. "Todo el mundo se portó muy bien, empezaron a hacer cadenas y me sacaron antes de que llegasen los servicios de emergencia. Tuvimos suerte porque las cuatro pudimos salir de allí", agradece.

Ella y sus amigas, junto con los centenares de asistentes al último concierto de O Marisquiño, muchos de ellos menores de edad, disfrutaban del mejor broche a "un día bonito" de deporte y diversión cuando el suelo cedió bajó sus pies minutos antes de la medianoche: "Había más gente que en la primera actuación. Nosotras queríamos ver a Rels B y nos movimos a esa zona porque era menos agobiante. Pero en la segunda canción oímos un clac y en cuestión de segundos estábamos abajo".

Cayeron sobre la estructura de hormigón, entre piedras y madera astillada, y también encima de otros jóvenes. Mientras intentaban volver a la superficie, más personas seguían deslizándose por la plataforma del paseo que quedó inclinada, abalanzándose sobre ellas y el gran hueco abierto. Otros se precipitaron hasta el mar. Por fortuna, la marea estaba baja, pues en caso contrario habría aumentado la probabilidad de ahogamientos.

Escenas propias de un "infierno", palabra que pronunció alguna víctima mientras abandonaba la explanada, en plena orilla del mar. "Estábamos muy asustados y entonces un chaval gritó '¡Venga, que salimos todos de ésta!'. Y eso nos dio ánimos. Pero cuando ves que ya no tienes a nadie encima tampoco eres capaz de levantarte. Tuvieron que tirar de mí unos amigos", relata Lucía.

La noticia del siniestro se difundió rápidamente a través de las redes sociales y los familiares llegaban alarmados en busca de sus hijos y allegados. Las imágenes eran angustiosas y hasta pasada la una de la madrugada la Policía Nacional no confirmó que no había víctimas mortales. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad y la organización, que ayer agradecía el civismo del que hicieron gala los afectados, evacuaban la zona cero.

Los heridos menos graves fueron atendidos en la propia explanada del concierto, donde se montó un puesto de mando médico y un triaje inicial. Y las casi 40 ambulancias movilizadas aguardaban en Concepción Arenal y Areal para ir trasladando a los heridos a distintos centros de la provincia.

Al dispositivo se sumó personal sanitario que se encontraba en la zona y quiso echar una mano de forma voluntaria. Los últimos heridos, cuyo estado revestía menos gravedad, partieron en ambulancias en torno a las dos de la madrugada. Otros abandonaban la zona a pie, entre ellos, muchos menores acompañados de sus padres, en estado de shock y con heridas vendadas en piernas o brazos, y contusiones en la cabeza.

En total, recibieron atención médica casi 400 heridos, aunque algunos jóvenes como Lucía no solicitaron ayuda: "Lo primero que hice fue llamar a mi madre para tranquilizarla y buscar a mi hermana mayor, que también estaba en el concierto, pero por suerte no le pasó nada. Y como estaba bien preferí no ser un impedimento para que atendiesen a la gente que tenía golpes en la cabeza y heridas grandes. Espero que estén bien. Antes de salir de allí hicimos pasillo para un chaval pequeño que llevaba en brazos a otro. Yo solo tuve rasguños, un chichón en la cabeza y dolor en un pie que y se me está pasando. Pero una de mis amigas se rompió la tibia y el peroné".

Bomberos y Policía Nacional trabajaron hasta las tres y media de la madrugada en la retirada de escombros. El alcalde compareció en dos ocasiones ante los medios para informar de las primeras cifras de afectados y aclarar que las inspecciones de la zona, en las que colaboraron buzos y se utilizaron cámaras térmicas, descartaban la existencia de fallecidos. También siguieron las labores en el muelle durante toda la madrugada el presidente del Puerto y los responsables de Zona Franca y Diputación, así como el delegado de la Xunta.

La Policía montó un puesto con ropa, móviles y llaves recuperadas de la zona siniestrada. Incluso se rescató una bicicleta que acudió a recoger su propietario, Nicolás, quien dijo haber temido ahogarse en una noche de diversión que acabó convirtiéndose para centenares de jóvenes y sus familias en "terrorífica".