O Marisquiño | El alcalde de Vigo sostiene que la estructura hundida es "portuaria" y anterior a la reforma de 1997

Hay coincidencia entre la Autoridad Portuaria y el Concello en que el origen del gravísimo accidente del lunes en O Marisquiño está bajo el paseo de As Avenidas, en concreto, en la estructura de hormigón y pilotes que lo sostenía y que cedió por causas que ahora deberán investigar la Policía Judicial, los técnicos del Puerto de Vigo y los de Puertos del Estado. Tras recabar toda la documentación disponible sobre la reforma realizada por Zona Franca en el año 1997 bajo el nombre de "Abrir Vigo al Mar" y el convenio firmado a tres bandas para ejecutarlo, el alcalde de Vigo, buena parte del gobierno municipal y el delegado del Consorcio estatal comparecieron ayer por la tarde en Praza do Rei para dejar claro que el muelle que se vino abajo es "estrictamente portuario" y se apoyaron para explicarlo en el plan de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, donde se recoge que este espacio es "zona portuaria náutico-deportiva" y no entra por lo tanto en lo que comúnmente se conoce como paseo de As Avenidas.

La convocatoria tenía por objeto desvincular al ayuntamiento de cualquier competencia sobre la zona que colapsó y al mismo tiempo solicitar que la investigación se adentre "mucho más allá del cumplimiento del aforo". En su opinión, una vez que la empresa garantiza que ni se alcanzó el límite de espec-tadores autorizado, es necesario revisar a fondo la estructura del paseo porque mostró los planos originales del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, ganador del proyecto "Abrir Vigo al Mar", y en ellos consta que la placa de hormigón que cedió era reutilizada.

El texto de ese proyecto contempla la instalación de "entablado de madera de iroco sobre soporte existente". Es decir, el diseñador, que logró el Premio Nacional de Arquitectura en 2005, adecentó la superficie y reutilizó como base el viejo muelle de hormigón "ya existente" que fuentes municipales sitúan entre finales de los años setenta o principios de los ochenta, al menos unos quince años más antiguo que la reforma "estética" hecha en superficie, puntualizaron.

Con esta información sobre la mesa, el alcalde insistió en que el fallo estructural se produjo en una pieza que "no entraría en ningún caso" en el convenio de 1992 que firmaron Zona Franca, Puerto y Concello para ejecutar la reforma del borde litoral que no se completaría hasta casi un lustro después.

El muelle de hormigón es anterior a esta actuación y se encuentra en una zona que, según refleja la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, publicada en el Boletín Oficial del Estado, es náutico-deportiva y está "actualmente otorgada en concesión al Real Club Náutico de Vigo", por lo que el gobierno local no tendría capacidad de intervención allí. "Nos remitimos a los documentos", se limitó a expresar el alcalde respecto a posibles responsabilidades mientras espera que den resultados las investigaciones abiertas.