Más de 130 heridos, cuatro de ellos graves, en el accidente de O Marisquiño

Una estructura de madera del paseo de As Avenidas, en el Puerto de Vigo, se ha venido abajo durante uno de los conciertos de O Marisquiño y más de 130 personas han resultado heridos tras caer al agua, cuatro de ellas graves. La Policía Nacional ha confirmado que no se han producido víctimas mortales. Según informa la Policía Local, el suceso se ha producido a las 23.58 horas de este domingo durante la actuación de Rels B, en la zona próxima al edificio de la Xunta de Galicia. La infraestructura de madera ha cedido debido al peso de la gente. La policía portuaria ha acordonado la zona y ha desalojado a los asistentes al festival.



Abel Caballero ha asegurado que hay un número importante de personas heridas, cuatro de ellas en estado grave. Según el alcalde de Vigo todos los espectadores afectados han sido evacuados a centros hospitalarios de la ciudad. Asímismo, Caballero ha informado que los bomberos han efectuado dos rastreos con cámaras térmicas bajo el pantalán de As Avenidas para cerciorarse de que ninguna persona se había quedado atrapada bajo las maderas.



"Confirmamos un accidente en un concierto de O Marisquiño, se hundió un pantalán de madera, próximo al edificio de la Xunta, hay varios heridos y están presentes Policía Nacional, otros cuerpos policiales y varias ambulancias. Hay varios heridos y que sepamos no hay fallecidos", comunica la Policía Nacional.





Se parte en 2 el muelle de Vigo donde actuaba Rels B, ojalá quede en un susto pic.twitter.com/86qshg7iAt „ Ángel??? (@angliusx) 12 de agosto de 2018

La organización del evento ha anunciado que ha habilitado un puesto de información en la Plaza de la Estrella. Allí atenderán a todas las personas que necesiten saber de algún familiar o de algún amigo que haya podido verse involucrado en el suceso. Los efectivos de emergencia solicitan información de cuatro personas de las que por el momento no han conseguido localizar . Al mismo tiempo, la Policía Local ha liberado el tráfico en toda la zona para permitir que las ambulancias puedan circular con tranquilidad y trasladar a los heridos.Después de producirse el desplome de la plataforma se produjo la confusión en As Avenidas. Muchos espectadores escaparon corriendo del lugar al ser conscientes de lo que estaba pasando. Debido a esto mucha gente está buscando a sus familiares y amigos. Muchos de los jóvenes heridos presentan lesiones leves, con tobillos hinchados y arañazos. Los bomberos y la policí han recogido multitud de efectos personales de los asistentes que habían quedado esparcidos tras el incidente. Ropa y teléfonos móviles en su mayoría. Uno de los asistentes al concierto relata la cadena de acontecimientos a través de las redes sociales: "Estábamos yendo a la zona VIP del concierto cuando de repente se ha caído todo el suelo de madera, era una zona elevada del puerto, el paseo marítimo por así decirlo. Había cientos de personas, demasiadas, ha cedido y se han caído todas abajo", explica Andrés @anseco01 en su Twitter. "Ahora están llegando coches de policía y ambulancias.. Yo he ido con mi amigo a donde nos mandaban los seguratas", relata el joven.Al lugar del suceso se han desplazado varias dotaciones de bomberos y de la Policía Local y Nacional, así como numerosas ambulancias para atender a los posibles afectados. También está en el Náutico Abel Caballero, alcalde de la ciudad, y Santos Héctor, concejal, para evaluar la situación. Por el momento se desconoce el número de heridos. Los conciertos del resto de la jornada han sido suspendidos.