Accidente en O Marisquiño | Buscan a cuatro personas sin localizar

La organización de O Marisquiño ha habilitado un punto de información de Plaza de la Estrella para atender a los afectados por el desplome de una platadorma de madera en As Avenidas durante los conciertos. Familiares y amigos que echan en falta a alguna persona que podría haberse encontrado en el lugar del incidente. Primero fueron alrededor de diez personas cuyo paradero se desconocía, aunque en estos instantes son solo cuatro a los que se está tratando de localizar, aunque bien podría deberse a que se hayan desperdigado o no se les pueda localizar a través del teléfono. Miembros de la organización comentan que de momento no se tiene constancia de que haya fallecido nadie.

La gente que se acercaba al punto de información se mostraba consternada por lo sucedido y mostraba su indignación por la falta de medidas de seguridad o por que no se hubiese verificado la estabilidad de la zona del paseo que se derrumbó.