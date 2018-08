Teresa Williams: "El ambiente es increíble y me reúno con amigos de toda España"

Todo comenzó con la construcción de un skatepark al lado de su casa en el que ella y su hermano probaron suerte. Teresa Williams es de Guipúzcoa, pero reconocida a nivel nacional y abriéndose hueco en el panorama mundial. Es el tercer año que el segundo fin de semana de agosto Vigo es su casa y su imagen como promesa y referente del BMX español no para de crecer.

"Tan solo llevo cuatro años dedicándome profesionalmente al BMX, pero lo sigo considerando hobby con la suerte de que en este momento puedo dedicarle más tiempo gracias a las oportunidades queme están dando", explica la rider. Competir no es su prioridad, y cree que si se convierte en su profesión quizá deje de apasionarle. Sim embargo, los ránkings no dicen lo mismo. El pasado noviembre participó en el mundial de Chengdu (China) y logró el quinto puesto. Gracias a este reconocimiento, la federación le otorgó una beca deportiva para apoyarla en el desarrollo de su disciplina.

Para ella, hay pocos eventos comparables a O Marisquiño. "Siempre he visto los vídeos del festival y tenía muchas ganas de venir? el ambiente es brutal y me reúno con amigos de toda España. Son tres días en los que no hay tiempo para el descanso", cuenta Williams. Cuando no le toca competir, disfruta viendo los increíbles saltos de Dirt Jump o FMX Motocross.

Hoy comienza es su turno y confiesa sentirse "muy a gusto" en las instalaciones. Como referente femenino, anima a todas las mujeres a practicar más deportes urbanos, sobre todo BMX.